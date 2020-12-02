Вместо куриного мяса и сыра: 10 продуктов с высоким содержанием белка
Популярность белка абсолютно оправдана: этот макроэлемент отвечает не только за работу мышц, но и поддерживает баланс жидкости в организме, укрепляет иммунную систему и играет важную роль в выработке гормонов и ферментов.
Сегодня все больше людей отказываются от белка животного происхождения. Во время одного из американских опросов, 28% респондентов сообщили, что в течение 2019-2020 годов потребляли белок именно растительного происхождения.
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Если говорить о преимуществах растительного белка, на ум приходит две важные вещи: такое питание полезно для организма и экологии. По данным многочисленных исследований, растительная диета помогает в профилактике рака и диабета 2 типа, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшает пищеварение. Данные Института мировых ресурсов, утверждают, что производство растительных продуктов сопровождается куда меньшей тратой земельных и водных ресурсов, а также выбросом парниковых газов по сравнению с продуктами животного происхождения, сообщает Полезно 24.
Поэтому рассказываем чем заменить животные белки!
Тофу
Что такое тофу / Фото Pexels
Соевые продукты – лучший источник белка для вегетарианцев. В одной 100-граммовой порции тофу находится аж 8 граммов белка. Но если вам этого мало – вы можете приобрести соевый текстурат. Если коротко – это текстурированный растительный белок для быстрого питания с высокой пищевой ценностью. Он еще проще в приготовлении и значительно богаче белком. В 1/4 чашки такого продукта содержится 13 граммов органического вещества.
Темпе
Как выглядит темпе / Фото flokq
Темпе – твердый и плотный родственник тофу.
Он содержит 15 граммов белка на 100 граммов продукта. Кроме этого, темпе содержит немало клетчатки, железа и калия. Темпе, приготовленное из сои, имеет грибной и ореховый привкус и прекрасно сочетается с другими продуктами.
Чечевица
Блюда из чечевицы / Фото Unsplash
Один стакан отварной чечевицы содержит 14 граммов пищевых волокон и 18 граммов растительного белка.
Вкус чечевицы и ее консистенция при приготовлении зависит от выбранного сорта. Но как красная, так и зеленая чечевица идеально подойдет для супов, гарниров и салатов.
Нут
Нут – источник белка / Фото Unsplash
Нут – источник питательных веществ. Отварив одну чашку нута, вы получите 15 граммов белка, 13 граммов клетчатки и 10% от суточной потребности кальция. Наиболее частые варианты использования нута – приготовление хумуса и фалафеля, но, кроме этого, его можно готовить как отдельный гарнир, сочетать с рисом или добавлять в салаты, чтобы увеличить их энергетическую ценность.
Сейтан
Сосиски с сейтану / Фото Pinterest
Сейтановые блюда, изготавливаемые из пшеницы – настоящая белковая бомба.
В 30 граммах сейтана содержится 21 грамм растительного белка, при этом он крайне низкокалорийный. Текстуру сейтана часто сравнивают с курицей, поэтому и используют этот заменитель для изготовления вегетарианских сосисок, колбас и паштета.
Гороховый протеин
Гороховый протеин / Фото Pinterest
В одной ложке горохового протеина вы найдете 24 грамма белка, 120 калорий и 35% дневной нормы железа.
Люди, которые попробовали этот веганский продукт утверждают, что у него приятный мягкий вкус, легко сочетаемый с другими блюдами. Чтобы восполнить дефицит белка, вы можете добавлять столовую ложку горохового протеина в тесто для выпечки или утреннюю овсяную кашу.
Семена чиа
Как употреблять семена чиа / Фото Pexels
Эти семена не только модное дополнение к блюдам, но и источник Омега-3, клетчатки и белка. В 2-х столовых ложках киноа содержится 5 граммов полезного вещества. Семена чиа не имеют ярко выраженного вкуса, поэтому его удобно использовать для различных блюд.
Киноа
Польза киноа / Фото Unsplash
Киноа – это гарнир, богатый кальцием, калием, сложные углеводы и белком. В 100 граммах киноа содержится около 5 граммов белка. Из других плюсов этого продукта – скорость приготовления. Киноа варится вдвое быстрее гречки и риса. Поэтому, если у вас нет времени для приготовления сложных блюд – включите в свой рацион киноа.
Спирулина
Спирулина в смузи / Фото Pinterest
Спирулину выбирают те, кто хочет получить максимальное количество белка без лишних калорий. В одной столовой ложке продукта содержится 20 калорий, 0,5 г жира, 2 грамма углеводов и 4 грамма белка.
Этот растительный белок является разновидностью водорослей, соответственно вкус у него специфический. Однако, если вы отказались от употребления рыбы – спирулина может напомнить вкус морепродуктов и соленой воды.
Орехи
Польза орехов / Фото Pexels
Самый очевидный заменитель белка. Вы всегда можете провести профилактику дефицита белка, съев горсть орехов. В 30 граммах миндаля, кешью, фисташек или грецкого ореха содержат 4-6 граммов белка.
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