Популярность белка абсолютно оправдана: этот макроэлемент отвечает не только за работу мышц, но и поддерживает баланс жидкости в организме, укрепляет иммунную систему и играет важную роль в выработке гормонов и ферментов.

Сегодня все больше людей отказываются от белка животного происхождения. Во время одного из американских опросов, 28% респондентов сообщили, что в течение 2019-2020 годов потребляли белок именно растительного происхождения.

Читайте также: Здоровое сердце и похудения: 5 причин есть бананы ежедневно

Если говорить о преимуществах растительного белка, на ум приходит две важные вещи: такое питание полезно для организма и экологии. По данным многочисленных исследований, растительная диета помогает в профилактике рака и диабета 2 типа, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшает пищеварение. Данные Института мировых ресурсов, утверждают, что производство растительных продуктов сопровождается куда меньшей тратой земельных и водных ресурсов, а также выбросом парниковых газов по сравнению с продуктами животного происхождения, сообщает Полезно 24.

Поэтому рассказываем чем заменить животные белки!

Тофу

Что такое тофу / Фото Pexels

Соевые продукты – лучший источник белка для вегетарианцев. В одной 100-граммовой порции тофу находится аж 8 граммов белка. Но если вам этого мало – вы можете приобрести соевый текстурат. Если коротко – это текстурированный растительный белок для быстрого питания с высокой пищевой ценностью. Он еще проще в приготовлении и значительно богаче белком. В 1/4 чашки такого продукта содержится 13 граммов органического вещества.

Темпе

Как выглядит темпе / Фото flokq

Темпе – твердый и плотный родственник тофу.

Он содержит 15 граммов белка на 100 граммов продукта. Кроме этого, темпе содержит немало клетчатки, железа и калия. Темпе, приготовленное из сои, имеет грибной и ореховый привкус и прекрасно сочетается с другими продуктами.

Чечевица

Блюда из чечевицы / Фото Unsplash

Один стакан отварной чечевицы содержит 14 граммов пищевых волокон и 18 граммов растительного белка.

Вкус чечевицы и ее консистенция при приготовлении зависит от выбранного сорта. Но как красная, так и зеленая чечевица идеально подойдет для супов, гарниров и салатов.

Нут

Нут – источник белка / Фото Unsplash

Нут – источник питательных веществ. Отварив одну чашку нута, вы получите 15 граммов белка, 13 граммов клетчатки и 10% от суточной потребности кальция. Наиболее частые варианты использования нута – приготовление хумуса и фалафеля, но, кроме этого, его можно готовить как отдельный гарнир, сочетать с рисом или добавлять в салаты, чтобы увеличить их энергетическую ценность.

Сейтан

Сосиски с сейтану / Фото Pinterest

Сейтановые блюда, изготавливаемые из пшеницы – настоящая белковая бомба.

В 30 граммах сейтана содержится 21 грамм растительного белка, при этом он крайне низкокалорийный. Текстуру сейтана часто сравнивают с курицей, поэтому и используют этот заменитель для изготовления вегетарианских сосисок, колбас и паштета.

Гороховый протеин

Гороховый протеин / Фото Pinterest

В одной ложке горохового протеина вы найдете 24 грамма белка, 120 калорий и 35% дневной нормы железа.

Люди, которые попробовали этот веганский продукт утверждают, что у него приятный мягкий вкус, легко сочетаемый с другими блюдами. Чтобы восполнить дефицит белка, вы можете добавлять столовую ложку горохового протеина в тесто для выпечки или утреннюю овсяную кашу.

Семена чиа

Как употреблять семена чиа / Фото Pexels

Эти семена не только модное дополнение к блюдам, но и источник Омега-3, клетчатки и белка. В 2-х столовых ложках киноа содержится 5 граммов полезного вещества. Семена чиа не имеют ярко выраженного вкуса, поэтому его удобно использовать для различных блюд.

Киноа

Польза киноа / Фото Unsplash

Киноа – это гарнир, богатый кальцием, калием, сложные углеводы и белком. В 100 граммах киноа содержится около 5 граммов белка. Из других плюсов этого продукта – скорость приготовления. Киноа варится вдвое быстрее гречки и риса. Поэтому, если у вас нет времени для приготовления сложных блюд – включите в свой рацион киноа.

Спирулина

Спирулина в смузи / Фото Pinterest

Спирулину выбирают те, кто хочет получить максимальное количество белка без лишних калорий. В одной столовой ложке продукта содержится 20 калорий, 0,5 г жира, 2 грамма углеводов и 4 грамма белка.

Этот растительный белок является разновидностью водорослей, соответственно вкус у него специфический. Однако, если вы отказались от употребления рыбы – спирулина может напомнить вкус морепродуктов и соленой воды.

Орехи

Польза орехов / Фото Pexels

Самый очевидный заменитель белка. Вы всегда можете провести профилактику дефицита белка, съев горсть орехов. В 30 граммах миндаля, кешью, фисташек или грецкого ореха содержат 4-6 граммов белка.