Вокруг темы скрещивания ног немало споров. Одни издания утверждают, что такая поза может спровоцировать варикозное расширение вен, другие – утверждают, что нога на ноге является причиной сутулости. Но все это лишь мифы, которых не стоит бояться.

Сидеть много действительно вредно, сообщает Progress Platform. Но это отнюдь не связано с положением ног.

Так, скрещенные ноги – удобная и популярная поза, которую можно увидеть в каждом офисе, кафе и парке. Вероятно, даже сейчас, читая эту статью, вы забросили ногу на ногу. Неудивительно, что этой темой так легко привлекать внимание.

Собрали 4 популярные мифы и рассказываем вредно ли закидывать ногу на ногу.

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Миф 1. Скрещивание ног повышает давление

Если положить ногу на ногу, действительно немного повышается кровяное давление. Но нет ни единого доказательства, что он остается стабильно высоким после того, как вы изменили позу. Очевидно, что причиной повышенного давления являются другие факторы, а вреда от забрасывания ноги на ногу быть не должно.

Миф 2. Поза "нога на ногу" вызывает варикозное расширение вен

До сих пор неизвестно, что провоцирует варикозное расширение вен. Скрещивание ног может привлечь внимание к этой проблеме, но не привести к ее развитию.

Если мы заговорили об этой болезни, то следует сказать, что ее проявление может спровоцировать длительное сидение в любой позе. И здесь поможет не изменение привычного образа сидения за компьютером, а регулярные физические нагрузки.

Миф 3. Скрещивание ног – причина плохой осанки

Сторонники этой гипотезы утверждают, что если долго сидеть со скрещенными ногами – у вас деформируется осанка, возникнут боли в спине и дискомфорт в области таза. Да, если у человека проблемы со спиной или тазобедренного сустава, он может почувствовать дискомфорт в таком положении, но причинно-следственная связь между этой позой и искривлением осанки не установленна.

При скрещивании ног могут онеметь ступни. Это связано с тем, что в такой позе сдавливается малоберцовый нерв, который проходит по внешней стороне колена. Но это не опасно и все возвращается в норму через несколько минут.

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Миф 4. Нельзя сидеть нога на ногу во время беременности

Считается, что нога на ноге может передавить голову ребенка и воспрепятствовать попаданию крови и кислорода. Конечно, это не так.

Ни одна из известных поз не может навредить ребенку. Единственный фактор дискомфорта в таком случае – отек лодыжки или судороги ног. Такое возможно, если долго сидеть в одном положении. Но если изменить позу, поставить обе ноги на пол и потом закинуть другую ногу сверху, никаких побочных реакций не возникнет.