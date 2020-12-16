Сегодня мировые ученые выделяют более 100 миллионов видов вирусов, отличающихся между собой по структуре строения, болезнями которые они провоцируют и самое главное – путем передачи и способом попадания в организм. Рассказываем об этих различиях и о том, как защитить свой организм от вирусов.

В последнее время все чаще приходится задумываться над своим поведением в той или иной ситуации. Нынешние события значительно изменили наше отношение к окружающим. Находясь в местах скопления людей, слыша кашель или чихание вблизи себя, у нас возникает волнение, а в определенной категории населения подобные контакты даже провоцируют панику.

Это и неудивительно, поскольку каждый день со всех медиа ресурсов, наблюдаем статистику болезни, которая уверенно шагает по планете. Но стоит помнить, что не только этот вирус может провоцировать заболевания.

Ученые выделяют более 100 миллионов видов вирусов.

Поэтому поговорим о путях передачи вирусных инфекций и первичной локализации возбудителя.

Пути передачи вирусных инфекций



Пути передачи вирусов / Фото Pexels

Фекально-оральный

Наблюдается, когда патогены, содержащиеся в испражнениях, попадают в пищеварительную систему здорового человека или животного. Заражение происходит через рот. Обычно патогены попадают в воду, пищевые продукты, передаются загрязненными фекалиями предметами быта (ручки дверей, перила для держания в транспорте, поверхности столов, стульев и т.д.), а также в результате определенных бытовых ситуаций – рукопожатие, пользование общими бытовыми предметами и тому подобное.

К вирусным заболеваниям, передающихся таким путем относятся: гепатит A; гепатит E; энтеровирусные инфекции; ротавирусная инфекция и др.

Воздушно-капельный (респираторный, дыхательный)

Передача происходит от источника инфекции вследствие активного выделения возбудителя с секретами респираторной (дыхательной) системы.

Благодаря этому механизму распространяются возбудители: гриппа, других ОРВИ, кори, ветряной оспы, краснухи, скарлатины, менингококковой инфекции, дифтерии, коклюша, туберкулеза и др.

Контактный (включая половой путь)

Передача инфекции происходит от различных источников через макро- и микроповреждения кожи или слизистых, в частности, из-за укуса животных, травматизации и тому подобное. Таким способом может передаваться вирус простого герпеса.

Гемоконтактный

Механизм передачи, при котором передача осуществляться от человека – источника инфекции. Путь передачи в этом случае – применение медицинских (переливание препаратов крови, инъекции, оперативные вмешательства и т.д.) или немедицинских (внутривенное введение наркотических веществ, татуаж и т.д.) манипуляций, при которых происходит повреждение кожи и/или слизистых оболочек, а также попадания частиц крови в кровоток восприимчивого здорового человека. К ним относятся: герпесвирусные инфекции; Гепатит C; Гепатит D; ВИЧ-инфекция; болезнь, вызванная вирусом Эбола; болезнь, вызванная вирусом Марбурга.

Согласно указанным данным, вирусы ближе, чем нам кажется.



Как уберечься от вирусов / Фото Pexels

Немало видов вируса передаются не только воздушно-капельным путем (частицами слизи, что выделяются при чихании и кашле). Поэтому, чтобы уберечься от них, нужно:

соблюдать безопасную дистанцию ​​(1,5 м) с людьми, которые имеют признаки респираторных болезней;

​​(1,5 м) с людьми, которые имеют признаки респираторных болезней; часто мыть руки , и уменьшить количество контактов Вашей кожи с различными поверхностями (поручни в транспорте ручки входных дверей в местах общего пользования; рукопожатие с другими людьми и т.д.);

, и уменьшить количество контактов Вашей кожи с различными поверхностями (поручни в транспорте ручки входных дверей в местах общего пользования; рукопожатие с другими людьми и т.д.); пользоваться антисептиком в случае, когда нет возможности помыть руки под проточной водой;

в случае, когда нет возможности помыть руки под проточной водой; не использовать чужие предметы личной гигиены и ежедневного потребления (гребешки; столовые предметы и т.д.);

и ежедневного потребления (гребешки; столовые предметы и т.д.); делать маникюр или татуаж только у опытных специалистов, контролируя стерильность инструментария, которым Вам выполняют манипуляцию.

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Как защитить себя и семью от вирусов / Фото Gettyimages

На какой прогноз мы можем ожидать, если контакт с вирусом все же состоялся

Вирус, благодаря мерам безопасности или прочному местному иммунитету на слизистых, не попадает в организм. Возбудитель попадает в организм и уничтожается системой внутренней защиты (иммунными клетками). После проникновения вируса возникает носительство (человек не болеет, но может распространять вирус). Вирус все же попадает в организм и провоцирует развитие заболевания, которое может протекать в следующих формах:

острой;

перейти в хроническую;

иметь специфический ход (например СПИД, COVID-19).



Факты о вирусных инфекциях / Инфографика 24 канала​

Конечно, хорошо, если после контакта с вирусом мы можем рассчитывать на положительный прогноз и нам удается обойти заболевания. Но, как быть, если ситуация сложилась наоборот?



Энгистол / Фото Heel

В таких случаях нужно поддерживать на высоком уровне защитные функции нашего организма, которые называются иммунитетом. Если иммунитет не срабатывает, вирус попадает в клетку и начинает разрушать ее изнутри, размножаться и распространяться организмом. К сожалению, универсального противовирусного препарата не существует, но альтернатива всегда есть! В таких ситуациях можно применять Энгистол.

Его основное действие: активация неспецифических механизмов защиты организма при острых и хронических заболеваниях вирусного характера. А благодаря своему натуральному составу препарат может применяться даже детям до 1 года.

Лечитесь безопасно, эффективно и сознательно!

Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом и обязательно ознакомиться с инструкцией!

Будьте здоровы!