Всегда ли контакт с вирусом приводит к заболеванию
Сегодня мировые ученые выделяют более 100 миллионов видов вирусов, отличающихся между собой по структуре строения, болезнями которые они провоцируют и самое главное – путем передачи и способом попадания в организм. Рассказываем об этих различиях и о том, как защитить свой организм от вирусов.
В последнее время все чаще приходится задумываться над своим поведением в той или иной ситуации. Нынешние события значительно изменили наше отношение к окружающим. Находясь в местах скопления людей, слыша кашель или чихание вблизи себя, у нас возникает волнение, а в определенной категории населения подобные контакты даже провоцируют панику.
Это и неудивительно, поскольку каждый день со всех медиа ресурсов, наблюдаем статистику болезни, которая уверенно шагает по планете. Но стоит помнить, что не только этот вирус может провоцировать заболевания.
Поэтому поговорим о путях передачи вирусных инфекций и первичной локализации возбудителя.
Пути передачи вирусных инфекций
Пути передачи вирусов / Фото Pexels
Фекально-оральный
Наблюдается, когда патогены, содержащиеся в испражнениях, попадают в пищеварительную систему здорового человека или животного. Заражение происходит через рот. Обычно патогены попадают в воду, пищевые продукты, передаются загрязненными фекалиями предметами быта (ручки дверей, перила для держания в транспорте, поверхности столов, стульев и т.д.), а также в результате определенных бытовых ситуаций – рукопожатие, пользование общими бытовыми предметами и тому подобное.
К вирусным заболеваниям, передающихся таким путем относятся: гепатит A; гепатит E; энтеровирусные инфекции; ротавирусная инфекция и др.
Воздушно-капельный (респираторный, дыхательный)
Передача происходит от источника инфекции вследствие активного выделения возбудителя с секретами респираторной (дыхательной) системы.
Благодаря этому механизму распространяются возбудители: гриппа, других ОРВИ, кори, ветряной оспы, краснухи, скарлатины, менингококковой инфекции, дифтерии, коклюша, туберкулеза и др.
Контактный (включая половой путь)
Передача инфекции происходит от различных источников через макро- и микроповреждения кожи или слизистых, в частности, из-за укуса животных, травматизации и тому подобное. Таким способом может передаваться вирус простого герпеса.
Гемоконтактный
Механизм передачи, при котором передача осуществляться от человека – источника инфекции. Путь передачи в этом случае – применение медицинских (переливание препаратов крови, инъекции, оперативные вмешательства и т.д.) или немедицинских (внутривенное введение наркотических веществ, татуаж и т.д.) манипуляций, при которых происходит повреждение кожи и/или слизистых оболочек, а также попадания частиц крови в кровоток восприимчивого здорового человека. К ним относятся: герпесвирусные инфекции; Гепатит C; Гепатит D; ВИЧ-инфекция; болезнь, вызванная вирусом Эбола; болезнь, вызванная вирусом Марбурга.
Как уберечься от вирусов / Фото Pexels
Немало видов вируса передаются не только воздушно-капельным путем (частицами слизи, что выделяются при чихании и кашле). Поэтому, чтобы уберечься от них, нужно:
- соблюдать безопасную дистанцию (1,5 м) с людьми, которые имеют признаки респираторных болезней;
- часто мыть руки, и уменьшить количество контактов Вашей кожи с различными поверхностями (поручни в транспорте ручки входных дверей в местах общего пользования; рукопожатие с другими людьми и т.д.);
- пользоваться антисептиком в случае, когда нет возможности помыть руки под проточной водой;
- не использовать чужие предметы личной гигиены и ежедневного потребления (гребешки; столовые предметы и т.д.);
- делать маникюр или татуаж только у опытных специалистов, контролируя стерильность инструментария, которым Вам выполняют манипуляцию.
Как защитить себя и семью от вирусов / Фото Gettyimages
На какой прогноз мы можем ожидать, если контакт с вирусом все же состоялся
- Вирус, благодаря мерам безопасности или прочному местному иммунитету на слизистых, не попадает в организм.
- Возбудитель попадает в организм и уничтожается системой внутренней защиты (иммунными клетками).
- После проникновения вируса возникает носительство (человек не болеет, но может распространять вирус).
- Вирус все же попадает в организм и провоцирует развитие заболевания, которое может протекать в следующих формах:
- острой;
- перейти в хроническую;
- иметь специфический ход (например СПИД, COVID-19).
Факты о вирусных инфекциях / Инфографика 24 канала
Конечно, хорошо, если после контакта с вирусом мы можем рассчитывать на положительный прогноз и нам удается обойти заболевания. Но, как быть, если ситуация сложилась наоборот?
Энгистол / Фото Heel
В таких случаях нужно поддерживать на высоком уровне защитные функции нашего организма, которые называются иммунитетом. Если иммунитет не срабатывает, вирус попадает в клетку и начинает разрушать ее изнутри, размножаться и распространяться организмом. К сожалению, универсального противовирусного препарата не существует, но альтернатива всегда есть! В таких ситуациях можно применять Энгистол.
Его основное действие: активация неспецифических механизмов защиты организма при острых и хронических заболеваниях вирусного характера. А благодаря своему натуральному составу препарат может применяться даже детям до 1 года.
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Будьте здоровы!
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