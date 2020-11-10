Следующее, что стоит сделать после того, как вы решились на коррекцию тела – найти профессионала, который удовлетворит ваши потребности и проведет безопасную операцию. Как выбрать пластического хирурга, чтобы не пожалеть о своем решении - читайте в нашем материале.

Некоторые клиники и издания предлагают выбирать пластического хирурга по отзывам, другие – советуют идти к дорогим врачам, третьи вообще настаивают на операции за рубежом. Но все эти советы не работают в реальной жизни, сообщает Imcmed.

Разбираемся, что не так с популярными советами и, как все же найти хорошего пластического хирурга.

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Слушайте, что говорят ваши знакомые

В этом случае ваш шанс попасть к хорошему хирургу не превышает 50%. Дело в том, что у каждого хирурга есть удачные операции и такие, которыми он не гордится. Такой подход имеет смысл только в той ситуации, если вы уверены в источнике информации и таких источников как минимум 5.

Еще один очень важный момент: если вы собираетесь делать ринопластику, то доверять можно только впечатлением пациентов, которые делали у врача именно эту же операцию. Один хирург может хорошо увеличивать грудь, но не быть экспертом в работе с лицом.

Как не ошибиться при выборе пластического хирурга / Фото Unsplash

Проверяйте документы

К сожалению, это никак не застрахует от неудачной операции. В каждой сертифицированной клинике могут оперировать как хорошие хирурги, так и не очень. А сертификаты и дипломы – не показатель, что врач адекватный практик.

Единственное на что необходимо обращать внимание при заключении договора – это название юридического лица. Имя, что фигурирует в договоре должно совпадать с юридическим лицом на которое выдана лицензия.

Идите к известному хирургу, ведь для него важна репутация

Известный пластический хирург – это хирург, который активно себя рекламирует. Подписчики, отзывы и фото с известными людьми не всегда является доказательством профессионализма. Иногда это лишь свидетельство грамотной маркетинговой стратегии.

Прежде чем доверить свое тело известному хирургу убедитесь, что за его публичным образом стоит адекватный человек с трезвым взглядом на здоровье и вашу приватность.

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Идите к дорогому хирургу

Дорого не значит хорошо. Слишком высокие цены, как правило, в средних хирургов, которые повышают ценник, чтобы окупить аренду помещения, материалы, рекламу.

Прежде чем идти к "дорогому", взвесьте диапазон цен на рынке. Вероятно, хирург, который подойдет вам, скрывается среди среднестатистических врачей.

Найдите и проанализируйте всю информацию / Фото Unsplash

Судите об умении хирурга по результатам его операций

В этом совете хорошо все, кроме... Да! Ни один врач не выставит в публичный доступ неудачные операции. Но вы можете вычислить их процент. Узнайте о стаже, количествах операций в год и попросите фото на первой же консультации. Если хирург продемонстрирует лишь несколько фото при том, что оперирует он почти каждый день – что-то здесь не так.

Чем информации предоставляет врач – тем меньше шансов, что он что-то скрывает.

Тщательно собирайте информацию о хирурге

Поиск в Интернете – хорошая возможность получить необходимую информацию. Однако и там существуют проплаченные отзывы.

Наиболее достоверную информацию о хирурге вы найдете непосредственно в клинике. Отправляйтесь на консультации и без боязни знакомьтесь в очереди с другими клиентами – это и будет для вас наиболее точной информацией о враче.