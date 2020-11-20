Слизистая оболочка носа – первый барьер на пути проникновения различных вирусов, бактерий и других микроорганизмов в наш организм. Когда бактерия попадает на слизистую носа начинает развиваться насморк. В основном такие ситуации возникают вследствие переохлаждения, при вирусных инфекциях, а также при контакте с аллергенами. Однако есть и другие причины.

Если насморк не покидает более 10 дней, вас беспокоит заложенность или выделения из носа, стоит задуматься о потенциальной хронизации процесса.

Без своевременного влияния на ситуацию, лечение может оказаться долгим и непростым процессом.

Заболевание начинает прогрессировать быстро и к воспалению могут присоединиться все слои слизистой оболочки носа и его придаточных пазух. Это состояние сопровождается нарушением кровообращения в носу, в результате чего возникает отек слизистой, что становится препятствием для нормального дыхания. Как следствие – количество выделений из носа значительно увеличивается.

Хронический насморк / Фото Rawpixel

Определяем причину хронического насморка

Для успешного лечения болезни нужно выяснить точную причину ее возникновения. Вот перечень возможных:

вирусные инфекции;

болезнетворные микроорганизмы;

сниженный иммунитет;

переохлаждение;

аллергены;

длительное пребывание в помещении с низкой влажностью;

длительное применение сосудосуживающих препаратов;

нарушение носового кровообращения.

Формы и симптомы хронического насморка

Чаще всего встречаются хронический неинфекционный и аллергический насморк.

Хронический насморк – заболевание длительное. Его основная причина – неправильно подобранное лечение или определенные осложнения. Такая форма встречается у взрослых людей, но бывают случаи, когда болеют дети.

Аллергический насморк, как правило, появляется внезапно и характеризуется чрезмерным выделением слизи из носа и частым чиханием. Этой форме свойственно повторение: насморк может появляться тогда, когда в воздухе есть аллерген, ставший причиной заболевания.

Симптомы хронического насморка / Инфографика 24 канала

В зависимости от формы насморка и его тяжести, симптомы могут варьироваться от сухости в носу к чрезмерным гнойным выделениям. Ниже указан перечень:

отсутствие свободного носового дыхания;

частое чихание;

заложенность в ушах;

головная боль;

ощущение сухости и жжения в носу;

чрезмерная заложенность носа;

отсутствие обоняния (ощущения запаха);

выделения из носа слизистого характера.

Методы лечения

Основная цель лечения этого заболевания – восстановление функций слизистой оболочки и повышение местного иммунитета. Слизистая требует восстановления своей структуры, что возможно только на клеточном уровне. К сожалению, далеко не все препараты работают так "глубоко". Большинство просто устраняет симптомы.

Эуфорбиум композитум Назентропфен С / Фото Heel

Обратите внимание на Эуфорбиум композитум Назентропфен С, который можно применять как взрослым, так и детям от 2 лет. Спрей показан для лечения насморка разного характера: вирусного, бактериального и аллергического, острого и хронического.

Благодаря комплексному натуральному составу, препарат оказывает противоотёчное, противовоспалительное, противовирусное, иммунокорректирующее и противовоспалительное действие.

Лимфомиозот / Фото Heel

В случае аллергического насморка рекомендуется использовать еще и лимфодренажные препараты, которые ускоряют выведение токсинов из организма. При аллергизации в организме усиливается интоксикация, а в связи с тем, что в носу уже есть отек, он препятствует нормальному выведению токсинов и уменьшению воспалительного процесса. Поэтому и нужна дополнительная помощь. Например, Лимфомиозот. Препарат позволяет уменьшить отек и наладить работу лимфатической системы, ускорит процесс выздоровления и восстановит функции на клеточном уровне.

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и обязательно ознакомиться с инструкцией на лекарственное средство.

Будьте здоровы!