Все смотрят на выпадение волос по-разному. Некоторые привыкли гиперболизировать проблему, другие – игнорируют этот фактор даже в те моменты, когда следует обратиться к врачу. Однако выпадение волос – это нормально. Важно только контролировать количество потерянных волосков.

Расческа с большим количеством волос или фильтр слива для душа с чрезмерным скоплением волос и действительно настораживает. Но, скорее всего, то, что вы видите не должно вас беспокоить, сообщает Lifehacker.

Если вы хотите убедиться, что ваше выпадения волос не является аномальным, предлагаем простые способы проверить это прямо сейчас!

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Что считается нормой

Выпадение волос / Фото Pexels

По данным Американской академии дерматологии, в среднем, человек теряет от 50 до 100 волос в день, поэтому не паникуйте, если увидите еще одну прядь в своей ванной. К тому же, существует разница между нормальной и чрезмерной потерей волос.

AAD отмечает, что выпадение волос – это временная потеря несколько большего количества волос, чем обычно. Это вполне нормальное явление, которое возникает на фоне стресса, похудание, повышение температуры тела, простуды, применения противозачаточных таблеток или ухода за близкими, перенесших тяжелое заболевание. Такое выпадение может продолжаться от 6–9 месяцев, после чего его рост и потери выравниваются и стабилизируются.

Другой вид чрезмерного выпадения проявляется в ситуациях, когда волосы совсем прекращают свой рост. Это может быть как наследственное выпадение волос, так и следствие неправильного ухода и химиотерапии. В этих случаях волосы не будут отрастать, пока вы не устраните фактор, что провоцирует нарушение, кроме случая. когда это обусловлено генетикой.

Если вы хотите проверить насколько нормальной является интенсивность выпадения ваших волос – вот два простых способа, которые могут вам помочь сделать это прямо сейчас!

Тест на чрезмерную потерю волос / Фото Pexels

Первый способ: попробуйте вытянуть волосы

Пластический хирург Джеймс К. Маротта, который специализируется на восстановлении волос, предлагает пройти простой тест в домашних условиях. Возьмите между пальцами ориентировочно 60 волосков и потяните их. Нормально, если в вашей руке останется до 8 волосков. Если это количество 15–25, это может свидетельствовать о чрезмерной потере волос.

Только 90% волос на голове находятся в фазе роста, остальные 10% – "отслужили свое и отдыхают". Когда последние выпадают, это высвобождает место на голове для новых, неповреждённых волос.

Второй способ: тест с расческой

Перед мытьем волос попробуйте расчесать затылок. Делайте это, наклонившись над белой тканью на которой будет легко обнаружить выпавший волос. Согласно исследованию, вы должны увидеть 10 волосков.

Конечно, следует помнить, что эти цифры являются приблизительными и могут отличаться у людей с разными типами волос. Кроме того, с возрастом люди теряют больше волос – и это тоже нормально.