Как выпадение зубов влияет на продолжительность жизни – вывод стоматологов
Специалисты Oral Health Foundation пришли к выводу, что проблемы с зубами могут свидетельствовать о будущих проблемах со здоровьем.
Британские стоматологи считают, что гигиена полости рта – индикатор того, как человек относится к собственному здоровью. Дантисты заметили, что люди, которые к 70 годам сохранили почти все зубы, обычно доживают до 90 лет. И наоборот – если к 65 годам человек теряет пять или более зубов, то он гарантированно имеет серьезные проблемы со здоровьем. Обычно это остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания и диабет, сообщает Oral Health Foundation.
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Стоматологи приводят несколько причин потери зубов: недостаточный уровень гигиены, заболевания десен, травмы и курение. Врачи убеждены, что нежелание решать эти проблемы почти всегда свидетельствует о равнодушии человека к своему организму.
Гигиена ротовой полости рта / Фото Pexels
Как продлить жизнь зубов
- Регулярная замена зубной щетки. Материалы быстро изнашиваются, становятся токсичными, а щетка перестает выполнять свою функцию. Чтобы избежать этого, стоит менять зубную щетку каждые 2-3 месяца.
- Ежедневная чистка зубов. Каждое утро и вечер нужно чистить зубы в течение 2-3 минут. Рекомендуем проводить гигиенические процедуры после завтрака и ужина, чтобы во рту не оставались бактерии и остатков пищи.
- Полоскание ротовой полости. Профилактический ополаскиватель содержит активные вещества, которые способны проникать в труднодоступные участки, снимая налет. Ополаскивать рот нужно минимум 40 секунд, иначе 80% антибактериальных свойств просто потеряется.
- Обработка межзубных участков. Каждый день нужно обрабатывать межзубные промежутки зубной нитью.
- Регулярное посещение стоматолога. Каждые 6 месяцев обязательно проходить профилактический осмотр
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