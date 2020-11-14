Специалисты Oral Health Foundation пришли к выводу, что проблемы с зубами могут свидетельствовать о будущих проблемах со здоровьем.

Британские стоматологи считают, что гигиена полости рта – индикатор того, как человек относится к собственному здоровью. Дантисты заметили, что люди, которые к 70 годам сохранили почти все зубы, обычно доживают до 90 лет. И наоборот – если к 65 годам человек теряет пять или более зубов, то он гарантированно имеет серьезные проблемы со здоровьем. Обычно это остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания и диабет, сообщает Oral Health Foundation.

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Стоматологи приводят несколько причин потери зубов: недостаточный уровень гигиены, заболевания десен, травмы и курение. Врачи убеждены, что нежелание решать эти проблемы почти всегда свидетельствует о равнодушии человека к своему организму.

Гигиена ротовой полости рта / Фото Pexels

Как продлить жизнь зубов