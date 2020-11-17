Выпрямите спину: упражнения для диагностики и профилактики сутулости
Физиотерапевты отмечают, что привычка сутулиться может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Среди них – желудочно-кишечный рефлюкс, хроническая усталость и проблемы с дыханием.
Сутулость не является отдельным заболеванием, но считается их предпосылкой. Чаще всего нарушения осанки приводят к проблемам с позвоночником, суставами, и внутренними органами, сообщает Полезно 24.
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Как проверить спину
Прислониться к стене
Прислонитесь спиной и пятками к стене. Если все в порядке – в районе шеи и поясницы должны образоваться вогнутые кривые. Эти промежутки должны быть размером в ладонь. Кстати, если расстояние от стены к спине значительно больше, чем ладонь – это тоже признак нарушения.
Как проверить спину дома / Фото Pexels
Диагностика "на глаз"
Если вы переживаете за свою осанку, но оснований обращаться к врачу пока нет – выгнитесь и попросите близких посмотреть, на одном ли уровне находятся ваши лопатки, а также нет ли реберного горба.
Шейная ось
Шея должна быть на одной линии с основной осью позвоночника. Отклонение в этой области могут свидетельствовать об искривлении шейного отдела.
Профилактика и упражнения
Физкультура для профилактики сутулости / Фото Pexel
Лечебная физическая культура – самый простой способ избавиться от сутулости.
Кошка
Эффективное и простое упражнение "кошка". Встаньте на четвереньки и выгните дугой спину, напрягая пресс, потом прогнитесь в пояснице, подняв голову.
Баланс
Стоя на коленях, выпрямите левую руку и правую ногу, Зафиксируйтесь в таком положении на 10 секунд и смените ногу и руку. Сделайте 5-7 подходов.
Прижимание колен к грудной клетке
Лежа на спине, прижимайте поочередно колени как можно ближе к груди. Для правильного выполнения упражнения – обхватите голень руками и тяните носок на себя.
Велосипед
Упражнение "велосипед" поможет укрепить мышцы пресса. Выполняйте это упражнение каждый день, в течение 1 минуты.
Лодочка
Упражнение "челнок". Лежа на животе, обхватите свои лодыжки руками, максимально прогнитесь и покачайтесь течение 30 секунд. Отдохните. Затем повторите упражнение еще 3-4 раза.
Полумостик
Выполняйте упражнение лежа с согнутыми ногами в коленях. Ступни должны полностью касаться пола. Поднимите таз, не отрываясь лопатками от пола (можете поддерживать поясницу руками). Зафиксируйтесь в положении на 30-40 секунд. Выполните упражнение 3-4 раза.
Прогиб
Лежа на спине, упритесь ступнями в стену, плавно прогнитесь назад, опираясь руками на пол. Зафиксируйтесь. Не допускайте болезненных ощущений. Вернитесь в исходное положение и повторите праву еще 4 раза.
Приседания плие
Встаньте спиной к стене (подбородок приподнят, плечи опущены, спина прямая), колени шире плеч. Приседайте с вывернутыми в сторону коленями. Это должно напоминать балетные движения.
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