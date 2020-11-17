Физиотерапевты отмечают, что привычка сутулиться может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Среди них – желудочно-кишечный рефлюкс, хроническая усталость и проблемы с дыханием.

Сутулость не является отдельным заболеванием, но считается их предпосылкой. Чаще всего нарушения осанки приводят к проблемам с позвоночником, суставами, и внутренними органами, сообщает Полезно 24.

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Как проверить спину

Прислониться к стене

Прислонитесь спиной и пятками к стене. Если все в порядке – в районе шеи и поясницы должны образоваться вогнутые кривые. Эти промежутки должны быть размером в ладонь. Кстати, если расстояние от стены к спине значительно больше, чем ладонь – это тоже признак нарушения.

Как проверить спину дома / Фото Pexels

Диагностика "на глаз"

Если вы переживаете за свою осанку, но оснований обращаться к врачу пока нет – выгнитесь и попросите близких посмотреть, на одном ли уровне находятся ваши лопатки, а также нет ли реберного горба.

Шейная ось

Шея должна быть на одной линии с основной осью позвоночника. Отклонение в этой области могут свидетельствовать об искривлении шейного отдела.

Профилактика и упражнения

Физкультура для профилактики сутулости / Фото Pexel

Лечебная физическая культура – самый простой способ избавиться от сутулости.

Кошка

Эффективное и простое упражнение "кошка". Встаньте на четвереньки и выгните дугой спину, напрягая пресс, потом прогнитесь в пояснице, подняв голову.

Баланс

Стоя на коленях, выпрямите левую руку и правую ногу, Зафиксируйтесь в таком положении на 10 секунд и смените ногу и руку. Сделайте 5-7 подходов.

Прижимание колен к грудной клетке

Лежа на спине, прижимайте поочередно колени как можно ближе к груди. Для правильного выполнения упражнения – обхватите голень руками и тяните носок на себя.

Велосипед

Упражнение "велосипед" поможет укрепить мышцы пресса. Выполняйте это упражнение каждый день, в течение 1 минуты.

Лодочка

Упражнение "челнок". Лежа на животе, обхватите свои лодыжки руками, максимально прогнитесь и покачайтесь течение 30 секунд. Отдохните. Затем повторите упражнение еще 3-4 раза.

Полумостик

Выполняйте упражнение лежа с согнутыми ногами в коленях. Ступни должны полностью касаться пола. Поднимите таз, не отрываясь лопатками от пола (можете поддерживать поясницу руками). Зафиксируйтесь в положении на 30-40 секунд. Выполните упражнение 3-4 раза.

Прогиб

Лежа на спине, упритесь ступнями в стену, плавно прогнитесь назад, опираясь руками на пол. Зафиксируйтесь. Не допускайте болезненных ощущений. Вернитесь в исходное положение и повторите праву еще 4 раза.

Приседания плие

Встаньте спиной к стене (подбородок приподнят, плечи опущены, спина прямая), колени шире плеч. Приседайте с вывернутыми в сторону коленями. Это должно напоминать балетные движения.