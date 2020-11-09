Как высыпаться за несколько часов: полифазные режимы сна, которые улучшат продуктивность
Если вы плохо спите ночью, просыпаетесь уставшим, а после обеда чувствуете вялость – задумайтесь о своем режиме сна. Вероятно, обычный однофазный отдых – это не ваше и пора найти альтернативы.
Для полноценного отдыха нам необходимо 7-8 часов сна в течение суток. Если этого достаточно, мы можем начинать новый рабочий день, который продлится 16-18 часов. Такой подход к отдыху и активности называется однофазным сном. Это самый популярный режим, которого придерживается весь мир: под него подстраивается рабочий график, сферы товаров и услуг, аптеки и программы телеканалов, сообщает Полезно 24.
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Но не всем подходит однофазный режим сна. И если раньше экспериментировать со сном не было возможности, сегодня, благодаря переходу на дистанционную работу и ненормированному графику, все больше людей тестирует необычный отдых.
Как подобрать режим, который подойдет именно вам
Опять же, все полностью зависит от вашего образа жизни, привычек, расписания и графика работы. Если вы работаете с 9-18, наши советы будут казаться бессмысленными. Как исключение, в вашем офисе предусмотрены зоны для отдыха, а начальство проявит понимание, если вы приляжете отдохнуть в течение рабочего дня.
Как подобрать режим сна / Фото Pixabay
Важно учесть, что при переходе на полифазный сон, организм будет чувствовать истощения. Те, кто уже попробовал новый график отмечают, что дефицит сна заметен примерно неделю. Чтобы в течение этого времени ваша производительность не пострадала, заранее отрегулируйте все свои дела.
Какие бывают режимы полифазного сна
Uberman
Этот режим предлагает разбивать день на 6 коротких периодов сна, продолжительностью в 30 минут, которые чередуются с равномерными (приблизительно 4-х часовыми) периодами активности. Это означает, что общее время сна сокращается до 2-3 часов в сутки.
Люди, которые испытали этот режим на себе, отмечают, что Uberman положительно влияет на здоровье и производительность.
Everyman
Менее радикальный режим сна, который предусматривает 3-3,5 часа сна ночью и 20-минутные перерывы на сон в течение дня.
Everyman предусматривает непродолжительный, но все же ночной сон, поэтому переходить на него несколько легче, чем на Uberman. Для начала, следует установить равномерные временные интервалы для отдыха и в соответствии с ними выстроить желаемый график дня.
Зачем нужен сон / Фото Pixabay
Dymaxion
Чтобы перейти на Dymaxion, придется отлучаться от дел всего лишь на 30 минут каждые 6 часов. Сон при таком режиме длится всего 2 часа в сутки.
Этот метод придумал американский архитектор Ричард Бакминстер Фуллер. По словам мужчины, Dymaxion прекрасно влиял на его самочувствие. Положительные отзывы Ричарда подтвердили и врачи. Как утверждает история, архитектору все же пришлось отказаться от эксперимента, ведь его коллеги и бизнес-партнеры придерживались однофазного режима сна.
Biphasic
Этот режим испытал практически каждый из нас во время студенческих лет. Он предусматривает 4-4,5 часа сна отдыха ночью и 1,5 часа сна в течение дня.
При переходе на полифазный сон, рекомендуется начинать практику с Biphasic – это наименее экстремальный способ испытать свой организм и определить подходит ли вам новый график жизни.
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