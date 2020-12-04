Запор – такая деликатная и неудобная для многих тема. Но, к сожалению, в последнее время количество людей, страдающих от него стремительно увеличивается. Отсутствие нормального режима питания, многочисленные, не всегда полезные, перекусы, неправильное и несбалансированное питание – это лишь верхушка айсберга этой глобальной проблемы.

По данным исследований, на запор страдает от 10% до 50% населения развитых стран, его диагностируют примерно у 70% больных гастроэнтерологического профиля. Среди заболеваний желудочно-кишечного тракта именно он занимает второе место, уступая лишь гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Интересно. У женщин, запор обнаруживают в 3 раза чаще, чем у мужчин.

Что такое запор / Фото Unsplash

Запор это симптом гастропатологий или отдельное заболевание?

По данным, опубликованным в Википедии трудно прийти к общему знаменателю. Дело в том, что Всемирная организация здравоохранения относит запор в категорию болезней. В то же время гастроэнтерологические организации, такие как Всемирная организация гастроэнтерологов и Американская гастроэнтерологическая ассоциация придерживаются другой позиции. Они подчеркивают, что запор – это не болезнь, а симптом.

Итак, единого мнения по этому поводу нет. Так же как не существует единой волшебной таблетки для лечения запора.

Обратите внимание. При обычном питании, физиологическим ритмом опорожнения кишечника считается ежедневная утренняя дефекация. В здоровых людей она проходит без каких-либо осложнений и приносит ощущение полноценного освобождения толстой кишки.

Типы и симптомы запора

Основной акцент в лечении запора – это восстановление или нормализация моторики кишечника. Ведь одна из главных причин, что провоцирует его появление – нарушение двигательной функции толстой кишки. Соответственно, выделяют 4 типа запоров:

атонические – возникают при отсутствии тонуса мышц в кишечной стенке;

гипотонические – являются следствием пониженного тонуса мышц кишечных трубок;

спастические – спровоцированы спазмами кишечных мышц;

смешанные.

В клинической картине запоров, кроме изменения частоты актов дефекации, отмечаются также абдоминальные симптомы:

ощущение тяжести;

"распирания", боль в животе;

метеоризм;

неудовлетворенность после дефекации.

Сегодня, поговорим о спастическом и гипотоническом типах запоров. Причиной их появления могут быть нарушения в работе нервной системы и бессимптомные болезни.

Запор: диагностика и лечение / Фото Pixabay

Спастический тип запора

Одной из возможных причин спастического запора может быть любая стрессовая ситуация. Совсем не важно, это было сильное потрясение, незначительный печальный эпизод или радостное событие, ведь появление стресса возможно от любых эмоциональных перепадов. Из-за стресса в организме начинают срабатывать защитные реакции, которые провоцируют спазмы. И кишечник – не исключением. Стрессовые спазмы нередко становятся причиной нарушения регулярной дефекации и возникновения запора.

Что с этим делать

Нукс-вомика Гомакорд / Фото Heel

При нарушениях кишечника стоит обратить внимание на натуральные препараты, медицинское название которых звучит как "регуляторы брюшной иннервации" – Нукс-вомика Гомаккорд. Использование средства, в соответствии с рекомендованными возрастными дозировками, "запускает" пищеварительную систему, ускоряет процесс всасывания веществ из желудка и снимает спазм. Таким образом восстанавливаются процессы пищеварения и дефекации.

Гипотонический тип запора

Если говорить о гипотоническом типе запоров, стоит подметить, что в таком случае наблюдается нарушение работы определенных органов, участвующих в процессе пищеварения. В таких случаях причиной нарушения является недостаточность функции определенных ферментных систем.

В народе такое состояние описывается понятием "стал желудок". А лекарствами для его "запуска" становятся ферментативные препараты. Но препараты этой группы только снимают симптомы и отнюдь не влияют на причину возникновения самой проблемы. Поэтому нет никакой гарантии, что при следующем приема пищи ситуация не повторится.

Одной из причин возникновения этого состояния может быть также дискинезия желчевыводящих путей (ДЖВП).

ДЖВП – заболевание, при котором желчь выделяется вовремя, или ее не хватает для поддержания нормального функционирования органов пищеварительной системы.

К сожалению, эта болезнь есть у немалого количества населения, но многие даже не догадываются о ее существовании. Не все так страшно: при правильном питании она может долго не проявляться, а "напоминания" о ней происходит только в моменты "погрешности" диеты.

Что с этим делать

Хепель / Фото Heel

Если вы неоднократно имели нарушение процесса пищеварения, попробуйте применить натуральный препарат – таблетки Хепель. Благодаря непосредственному воздействию на процесс оттока желчи, ему свойственно нормализовать функцию пищеварительной системы. К тому же препарат устраняет риск возникновения запоров с минимальным количеством негативного воздействия на организм. Об уровне безопасности препарата свидетельствует его возможность применения младенцам.

Важно! Иногда именно запор может сигнализировать о появлении серьезного заболевания кишечника.

Если у Вас есть хоть один из этих симптомов, обязательно обратитесь к врачу:

долгосрочное беспричинное нарушение функции кишечника;

появление свежей крови и слизи в кале;

уменьшение диаметра каловых масс;

наличие у близких родственников в анамнезе опухоли толстой кишки, воспалительных заболеваний кишечника;

беспричинное снижение массы тела, железодефицитная анемия, повышение температуры тела;

возраст старше 50 лет;

боли постоянного характера в заднем проходе или ошибочные тяги к дефекации;

тяжелый запор, не поддающийся лечению.

Своевременная диагностика и адекватное лечение позволяют предотвратить прогрессирование заболевания и остановить развитие его осложнений. Принимайте препараты сознательно, не нарушайте организм и не забывайте проводить регулярные профилактические обследования у врача!

Важно. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и обязательно ознакомиться с инструкцией на лекарственное средство.

Будьте здоровы!