Защита от вирусов: поддерживаем природные возможности организма
Каждый из нас в течение своей жизни перенес как минимум несколько вирусных заболеваний и никто не может иметь уверенности в том, что в будущем с ними опять не встретимся. Избежать контакта любого живого организма с вирусом в природе невозможно, потому что они на нашей планете распространены повсюду.
Вирусы могут поражать все живое: растений, животных и даже бактерий.
Часто узнаем из информационных источников, что ученые разработали вакцину от определенного, возбудителя. Но это для всех их видов, ведь численность вирусов превышает 100 миллионов? Ответ очевиден: однозначно – нет.
Что же делать, чтобы уберечь себя и свою семью от этих маленьких, но очень опасных врагов?
Каждый знает, что залог отличного здоровья – крепкий иммунитет. Но не каждый из нас знает правильное значение этого слова.
Обратимся к Википедии.
В общем иммунитет – способность организма поддерживать нормальное функционирование под влиянием внешних факторов. То есть основная цель защиты от возбудителей - поддержание нормального функционирования организма и всех его систем. И здесь возникает ряд вопросов.
Помогают ли противовирусные препараты / Фото Pexels
Привычные противовирусные препараты могут справиться с такой задачей?
К сожалению, далеко не все препараты для повышения иммунитета являются безопасными и могут применяться для различных категорий населения в течение длительного времени. Основное их влияние – это иммунная система, а не весь организм, как того требует ситуация.
Возможно ли укрепить иммунитет для противостояния с вирусами, регулярно употребляя цитрусовые?
Ежедневное употребление цитрусовых не дает никакой гарантии, что вас не поразит вирусное заболевание, ведь их основное преимущество – наличие витамина С, что не имеет достаточного влияния на восстановление и поддержание нормального функционирования всего организма.
Эффективно ли употреблять цитрусовые / Pexels
Какие препараты способны нормализовать функции организма? Что входит в их состав и как они работают?
Эти препараты входят в группу биорегуляционных препаратов и активно используются в биологической медицине. Ее основная цель – восстановление и активация жизненноважных защитных процессов организма, в частности: саморегуляции, регенерации и адаптации.
Рассмотрим на примере препарата, применяемого для лечения вирусных заболеваний и их профилактики – Энгистол. Он может пригодиться, когда требуется активация неспецифических защитных сил организма при острых и хронических вирусных заболеваниях.
Основные преимущества перед привычными противовирусными препаратами:
- эффективность при различных вирусных заболеваниях;
- минимальное количество противопоказаний;
- возможность применения для новорожденных;
- нетоксичность, в отличие от традиционных противовирусных средств, что назначали для лечения гриппа в Украине, наибольшее количество побочных реакций составляли аллергии и нарушения со стороны кожи и ее придатков, а также осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта.
В ходе многочисленных клинических исследований было отмечено отличную переносимость Энгистола и его регулирующее влияние на иммунную систему.
Энгистол / Фото Heel
Также обратите внимание на отсутствие ограничений к применению в комбинациях и схемах лечения с другими лекарственными средствами.
Благодаря биорегулирующим препаратам возможно активизировать собственные защитные силы и нормализовать работу организма в целом. При этом – без негативного влияния на органы!
Крепкого вам иммунитета!
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