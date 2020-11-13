Каждый из нас в течение своей жизни перенес как минимум несколько вирусных заболеваний и никто не может иметь уверенности в том, что в будущем с ними опять не встретимся. Избежать контакта любого живого организма с вирусом в природе невозможно, потому что они на нашей планете распространены повсюду.

Вирусы могут поражать все живое: растений, животных и даже бактерий.

Интересный факт: обнаружено, что вирусы поражают другие вирусы.

Часто узнаем из информационных источников, что ученые разработали вакцину от определенного, возбудителя. Но это для всех их видов, ведь численность вирусов превышает 100 миллионов? Ответ очевиден: однозначно – нет.

Что же делать, чтобы уберечь себя и свою семью от этих маленьких, но очень опасных врагов?

Каждый знает, что залог отличного здоровья – крепкий иммунитет. Но не каждый из нас знает правильное значение этого слова.

Обратимся к Википедии.

Иммунитет (лат. Immunitas – "свободный", "защищенный") – совокупность защитных механизмов, которые помогают организму бороться с чужеродными факторами: бактериями, вирусами, простейшими, гельминтами, их токсинами, различными химическими веществами и тому подобное.

В общем иммунитет – способность организма поддерживать нормальное функционирование под влиянием внешних факторов. То есть основная цель защиты от возбудителей - поддержание нормального функционирования организма и всех его систем. И здесь возникает ряд вопросов.

Помогают ли противовирусные препараты / Фото Pexels

Привычные противовирусные препараты могут справиться с такой задачей?

К сожалению, далеко не все препараты для повышения иммунитета являются безопасными и могут применяться для различных категорий населения в течение длительного времени. Основное их влияние – это иммунная система, а не весь организм, как того требует ситуация.

Важно. Следует помнить, что на вирусы не действуют антибиотики любого поколения, поэтому принимать их в таких случаях не требуется.

Возможно ли укрепить иммунитет для противостояния с вирусами, регулярно употребляя цитрусовые?

Ежедневное употребление цитрусовых не дает никакой гарантии, что вас не поразит вирусное заболевание, ведь их основное преимущество – наличие витамина С, что не имеет достаточного влияния на восстановление и поддержание нормального функционирования всего организма.

Эффективно ли употреблять цитрусовые / Pexels

Какие препараты способны нормализовать функции организма? Что входит в их состав и как они работают?

Эти препараты входят в группу биорегуляционных препаратов и активно используются в биологической медицине. Ее основная цель – восстановление и активация жизненноважных защитных процессов организма, в частности: саморегуляции, регенерации и адаптации.

Все биорегуляционные лекарственные средства содержат только натуральные компоненты.

Рассмотрим на примере препарата, применяемого для лечения вирусных заболеваний и их профилактики – Энгистол. Он может пригодиться, когда требуется активация неспецифических защитных сил организма при острых и хронических вирусных заболеваниях.

Основные преимущества перед привычными противовирусными препаратами:

эффективность при различных вирусных заболеваниях;

минимальное количество противопоказаний;

возможность применения для новорожденных;

нетоксичность, в отличие от традиционных противовирусных средств, что назначали для лечения гриппа в Украине, наибольшее количество побочных реакций составляли аллергии и нарушения со стороны кожи и ее придатков, а также осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта.

В ходе многочисленных клинических исследований было отмечено отличную переносимость Энгистола и его регулирующее влияние на иммунную систему.

Энгистол / Фото Heel

Также обратите внимание на отсутствие ограничений к применению в комбинациях и схемах лечения с другими лекарственными средствами.

Благодаря биорегулирующим препаратам возможно активизировать собственные защитные силы и нормализовать работу организма в целом. При этом – без негативного влияния на органы!

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и обязательно ознакомиться с инструкцией к лекарственному средству

Крепкого вам иммунитета!