Любая современная работа включает взаимодействие с мониторами гаджетов. При этом, даже возвращаясь домой, большинство из нас продолжает напрягать глаза. Чем это опасно и что делать, чтобы избежать рисков?

Мы привыкли считать, что офисная работа комфортная и безопасная. Но длительная работа с компьютером тоже требует мер, которые помогут избежать неприятных симптомов. Во-первых, без выработки полезных привычек, глаза быстро начнут уставать от длительного взаимодействия с монитором, сообщает Полезно 24. Во-вторых, длительная работа за компьютером приводит к болям в спине, шейном отделе позвоночника, а также провоцирует мигрень.

Как уберечь зрение / Фото Pixabay

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Как уберечь зрение

Чтобы минимизировать вредное воздействие излучения экранов, стоит запомнить одну аксиому – глазам нужен отдых.

Кроме сна, следует обеспечить несколько дневных "перерывов", во время которых вы сможете снять напряжение глаз. Делайте паузы и выполняйте зарядку глаз хотя бы 1 раз в час.

Организуйте свое рабочее место таким образом, чтобы вы могли смотреть не только в монитор, но и вдаль, меняя угол зрения. Замечательно, если ваш рабочий стол повернут к окну и вы регулярно можете переводить взгляд с экрана на отдаленные дома, соседние офисные здания или природу.

Если же выполнить первое упражнение не получилось – просто прикройте глаза ладонями и попробуйте посидеть так до 10 секунд. Это не только замечательное упражнение для глаз, но и способ перезарядиться во время изнурительного рабочего дня.

Водите зрачками вправо-влево, а также вверх и назад. Не стоит фокусировать взгляд на том, что вас окружает, главная задача – "разгрузить" глаза.

Упражнения для зрения / Фото Pexels

Важнейшая часть профилактики – сделать эти упражнения регулярными. Поэтому, если вы чувствуете, что глаза нуждаются в отдыхе, а поток дел постоянно отвлекает вас от их выполнения – установите напоминание. Лучше всего подойдут программы, которые считают время, таймер и будильник на телефоне.

Если вы войдете в необходимый режим, уже через несколько недель ваши глаза начнут гораздо меньше уставать, исчезнет жжение и сухость.

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