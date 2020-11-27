Благодаря высокому содержанию калия и клетчатки, бананы остаются одним из самых питательных и полезных продуктов. Более того, этот продукт может поддерживать здоровье сердца и положительно влиять на пищеварение.

Калий помогает сбалансировать уровень натрия в организме, регулирует артериальное давление и может уменьшить риск сердечного приступа и инсульта. К тому же употребление бананов полезно для тех, кто хочет похудеть, ведь в состав продукта входит пектин и устойчивый крахмал, которые отвечают за длительную сытость, сообщает Insider.

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Собрали 5 преимуществ употребления бананов.

Бананы очень питательны

Один средний банан обеспечивает наш организм 110 калориями с нулевым содержанием жира. Кроме этого в нем содержится:

Белок 1 грамм

Углеводы: 28 грамм

Сахар: 15 грамм (естественный)

Клетчатка 3 грамма

Калий: 450 мг

Магний: 32 мг

Витамин С: 10,3 мг

Витамин В6: 0,4 мг

Сертифицированная консультантка по вопросам питания Лиза Ричардс убеждена:

Бананы хорошо известны богатым содержанием калия, но есть и другие витамины и минералы, которые также заслуживают нашего внимания. Банан обеспечивает значительный источник В6 и клетчатки, которые играют важную роль в снижении уровня холестерина и улучшения настроения.

Один банан может дать вам 9% от рекомендуемой суточной дозы (RDI) калия и 8% магния.

Бананы помогают регулировать уровень сахара в крови

Идея о том, что люди со склонностью к диабету или диабетом должны избегать сладких фруктов – миф. Главное правило в этом случае выдержать баланс углеводов, а это примерно половина кавендишского банана, который является наиболее распространенным типом плода.

Польза бананов / Фото Unsplash

Кроме этого бананы, которые содержат пектин и устойчивый крахмал, помогают снизить уровень сахара в крови. Их растворимые волокна усиливают ощущение сытости и замедляют скорость пищеварения, что препятствует перееданию. Учтите и гликемический индекс банана, который, в зависимости от спелости, равен 30-60.

Диетологиня Моника Ослондер Морено предлагает сочетать бананы с яйцами, йогуртом или арахисовой пастой. По ее мнению, это поможет держать в норме показатели сахара в крови.

Бананы могут поддерживать здоровье сердца

Хотя большинство людей считают калий исключительно минералом, следует помнить, что он действует и в качестве электролита. То есть играет важную роль в регулировании сокращения мышц. А поскольку сердце – мышечный орган, – калий и здоровье сердца неразрывно связаны.

Калий также может помочь сбалансировать уровень натрия. Если в вашем организме мало калия и слишком много натрия – у вас может повыситься давление, что является фактором риска развития сердечного приступа и инсульта.

Итак, диеты с высоким содержанием калия, которым богат банан, могут снизить риск высокого кровяного давления и инсульта.

Добавьте бананы в ежедневный рацион / Фото Unsplash

Бананы помогают снизить вес

Из-за содержания углеводов банан стал стигматизированных продуктом для тех, кто хочет похудеть. Но на самом деле этот фрукт продлевает сытость. Сочетание пектина и устойчивого крахмала задерживает опорожнение желудка. Таким образом после банана вы захотите принять меньше калорий, чем в ситуации, когда вы не получили фруктовый перекус.

Лучше всего для похудения подходят зеленые бананы, поскольку по мере созревания фрукт теряет пектин. Но помните, что зеленые бананы содержат больше клетчатки, а значит – могут привести к появлению вздутия.

Эти выводы подтверждает обзор 2019 года. Из-за высокого содержания клетчатки исследователи выдвинули теорию, что зеленые бананы могут помочь в профилактике или лечении кишечных заболеваний, снизить уровень холестерина в крови и предотвратить рак кишечника.

Бананы полезны для здоровья органов пищеварения

Спелые бананы могут помочь вам вывести токсины, поскольку содержат нерастворимую клетчатку. Она поглощает и перерабатывает питательные вещества, вместе с тем, растворимая клетчатка помогает вывести из желудочно-кишечного тракта имеющиеся шлаки.