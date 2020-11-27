Здоровое сердце и похудение: 5 причин есть бананы ежедневно
Благодаря высокому содержанию калия и клетчатки, бананы остаются одним из самых питательных и полезных продуктов. Более того, этот продукт может поддерживать здоровье сердца и положительно влиять на пищеварение.
Калий помогает сбалансировать уровень натрия в организме, регулирует артериальное давление и может уменьшить риск сердечного приступа и инсульта. К тому же употребление бананов полезно для тех, кто хочет похудеть, ведь в состав продукта входит пектин и устойчивый крахмал, которые отвечают за длительную сытость, сообщает Insider.
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Собрали 5 преимуществ употребления бананов.
Бананы очень питательны
Один средний банан обеспечивает наш организм 110 калориями с нулевым содержанием жира. Кроме этого в нем содержится:
- Белок 1 грамм
- Углеводы: 28 грамм
- Сахар: 15 грамм (естественный)
- Клетчатка 3 грамма
- Калий: 450 мг
- Магний: 32 мг
- Витамин С: 10,3 мг
- Витамин В6: 0,4 мг
Сертифицированная консультантка по вопросам питания Лиза Ричардс убеждена:
Бананы хорошо известны богатым содержанием калия, но есть и другие витамины и минералы, которые также заслуживают нашего внимания. Банан обеспечивает значительный источник В6 и клетчатки, которые играют важную роль в снижении уровня холестерина и улучшения настроения.
Один банан может дать вам 9% от рекомендуемой суточной дозы (RDI) калия и 8% магния.
Бананы помогают регулировать уровень сахара в крови
Идея о том, что люди со склонностью к диабету или диабетом должны избегать сладких фруктов – миф. Главное правило в этом случае выдержать баланс углеводов, а это примерно половина кавендишского банана, который является наиболее распространенным типом плода.
Польза бананов / Фото Unsplash
Кроме этого бананы, которые содержат пектин и устойчивый крахмал, помогают снизить уровень сахара в крови. Их растворимые волокна усиливают ощущение сытости и замедляют скорость пищеварения, что препятствует перееданию. Учтите и гликемический индекс банана, который, в зависимости от спелости, равен 30-60.
Диетологиня Моника Ослондер Морено предлагает сочетать бананы с яйцами, йогуртом или арахисовой пастой. По ее мнению, это поможет держать в норме показатели сахара в крови.
Бананы могут поддерживать здоровье сердца
Хотя большинство людей считают калий исключительно минералом, следует помнить, что он действует и в качестве электролита. То есть играет важную роль в регулировании сокращения мышц. А поскольку сердце – мышечный орган, – калий и здоровье сердца неразрывно связаны.
Калий также может помочь сбалансировать уровень натрия. Если в вашем организме мало калия и слишком много натрия – у вас может повыситься давление, что является фактором риска развития сердечного приступа и инсульта.
Итак, диеты с высоким содержанием калия, которым богат банан, могут снизить риск высокого кровяного давления и инсульта.
Добавьте бананы в ежедневный рацион / Фото Unsplash
Бананы помогают снизить вес
Из-за содержания углеводов банан стал стигматизированных продуктом для тех, кто хочет похудеть. Но на самом деле этот фрукт продлевает сытость. Сочетание пектина и устойчивого крахмала задерживает опорожнение желудка. Таким образом после банана вы захотите принять меньше калорий, чем в ситуации, когда вы не получили фруктовый перекус.
Лучше всего для похудения подходят зеленые бананы, поскольку по мере созревания фрукт теряет пектин. Но помните, что зеленые бананы содержат больше клетчатки, а значит – могут привести к появлению вздутия.
Эти выводы подтверждает обзор 2019 года. Из-за высокого содержания клетчатки исследователи выдвинули теорию, что зеленые бананы могут помочь в профилактике или лечении кишечных заболеваний, снизить уровень холестерина в крови и предотвратить рак кишечника.
Бананы полезны для здоровья органов пищеварения
Спелые бананы могут помочь вам вывести токсины, поскольку содержат нерастворимую клетчатку. Она поглощает и перерабатывает питательные вещества, вместе с тем, растворимая клетчатка помогает вывести из желудочно-кишечного тракта имеющиеся шлаки.
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