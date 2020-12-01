С наступлением холодов страдает как иммунная система, так и психика. Кроме того, ухудшается состояние кожи, волос и повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Какие привычки ввести в свою жизнь и как поддерживать организм, чтобы пережить зиму?

Жизнь в холод стремительно замедляется: вместо активного отдыха и прогулок хочется только есть и спать. Почему так, и как избежать негативного влияния зимы на организм с точки зрения доказательной медицины – рассказал Сuprum.

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Дыхание зимой / Фото Newgrounds

Дыхательная система

В холодном воздухе мало влаги, поэтому он раздражает дыхательные пути. Сухой воздух особенно опасен для людей с астмой, бронхитом и хронической обструктивной болезнью легких, поскольку они чувствительны к хрипоте в голосе, одышки и кашля.

Кроме этого холодный воздух приводит к кровотечениям из носа. Когда мы вдыхаем холодный воздух, часть тепла и влаги слизистой уходит на то, чтобы его согреть. От этого кожа в носу становится сухой и склонной к раздражению.

Нередко можно встретить мнение, что зимой иммунитет снижается, но это не совсем так. Снижается местный иммунитет: слизистая носа хуже справляется с вирусами. Происходит это потому, что на холоде кровеносные сосуды сужаются, иммунные клетки более долго добираются к поверхности слизистой, а специальные защитные белки – интерфероны – не так быстро реагируют на вирусы.

Из-за того, что люди больше времени проводят в помещении, риск контакта с теми, кто уже болеет, стремительно растет. При этом простуда чаще всего передается "из рук в руки".

Что делать

Поддерживайте относительную влажность помещения в пределах 20-60%. Если пользуетесь увлажнителем, не забывайте мыть его каждые три дня, заправлять дистиллированной водой или картриджами для деминерализации. Чтобы защитить дыхательную систему от воздействия холодного и сухого воздуха – тепло одевайтесь. Закрывайте нос и рот шарфом, а также сокращайте время тренировок на открытом воздухе.

Если у вас астма, ХОБЛ или бронхит, старайтесь не пропускать прием препаратов и держать под рукой лекарства для облегчения симптомов.

Уход за кожей зимой / Фото Pinterest

Кожа

В мороз кожа тела шелушится, чешется и трескается, поскольку теряет влагу через сухой воздух. К тому же раздражению способствует мыло, моющие средства, горячая вода и грубые синтетические ткани.

Но кожу зимой нужно защищать не только от сухого воздуха, но и от солнца. Снег отражает до 80% ультрафиолетового излучения, которое может привести к раку кожи. Защищаться нужно как в солнечную, так и в пасмурную погоду, поскольку облака пропускают большую часть излучения.

Что делать

Нужно выбрать моющее средство для чувствительной кожи без запаха. Увлажняйте кожу кремом в течение всей зимы: он создаст защитную пленку, которая удерживает влагу. Старайтесь мыться теплой водой, потому, что слишком горячие температуры пересушивают кожу. А также носите с собой небольшой тюбик увлажняющего крема для рук.

Чтобы защитить кожу от ультрафиолета, выберите крем для тела и лица (SPF не менее 15), который блокирует UVA и UVB-лучи. Наносите его за 30 минут до выхода.

Работа сердца зимой / Фото Pinterest

Сердце

Сердцу на морозе приходится работать усерднее, чтобы держать все органы в тепле. Холод заставляет артерии сжиматься. Это увеличивает пульс и артериальное давление. Как следствие – повышается риск сердечного приступа и инсульта.

Что делать

Надевайте шапку и шарф перед выходом на улицу, поскольку через открытые части тела выходит большое количество тепла.

Поддерживайте в доме температуру от 20-24°C. Если батарея не справляется – используйте обогреватель. Нагревать пространство газовой плитой – плохая идея, поэтому в комнате может собраться ядовитый угарный газ.

Как защитить тело зимой / Фото Pinterest

Рук и и ноги

Из-за спазма сосудов на холоде ухудшается кровоснабжение ног и рук. Когда конечности теряют тепло, может случиться обморожения тканей. Хотя такое бывает нечасто, некоторые рискуют сильнее:

спортсмены, которые тренируются на улице;

люди, которые работают на улице;

те, кто оказался в экстремальных погодных условиях;

бездомные;

дети и пожилые;

диабетики;

люди с синдромом Рейно

курильщики и те, кто принимает наркотики или пренебрегает алкоголем.

Курение сужает сосуды и повышает риск обморожения, а употребление большого количества алкоголя может привести к тому, что тело просто проигнорирует холод. В такой ситуации легко получить обморожение.

Что делать

Обморожения можно получить, когда температура опускается ниже нуля, поэтому важно избегать холода и тепло одеваться. Учитывайте, что если на улице ветер, то холод ощущается сильнее. Если вы мерзнете в обычной теплой одежде, оденьте термобельё.

Волосы зимой / Фото Pinterest

Волосы

В холодное время года кожа головы, как и всего тела, склонная к обезвоживанию – волосы становятся ломкими. Шапки и сухой воздух способствуют накоплению статического электричества, поэтому волосы становятся непослушными.

Что делать

Подберите шампунь, который подходит к типу вашей кожи головы и используйте его только для очистки корней. Используйте кондиционер, чтобы уменьшить воздействие статического электричества и придать волосам блеск. Не расчесывайте мокрые или влажные волосы.

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Органы пищеварения / Фото Pinterest

Пищеварение

Когда температура тела падает, организму требуется больше энергии для борьбы с холодом, поэтому зимой мы едим больше, чем в другое время года. Кроме этого, зимой распространено вирусное заболевание желудочно-кишечного тракта – норовирус. Он сопровождается рвотой и поносом и проходит самостоятельно через несколько дней.

Что делать

Много сладостей, выпечки, жирного мяса и сливочного масла повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы снизить его, включите в рацион цельнозерновой хлеб, овсянку, отруби, бобовые, фрукты и овощи.

Тщательно мойте руки после туалета и перед приготовлением пищи, чтобы предупредить появление норовируса и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Иммунная система зимой / Фото Wonder

Иммунная система

Зимой световой день короткий, поэтому организм чувствует дефицит витамина D. Это может негативно отразиться на работе иммунной системы.

Что делать

Чтобы поддержать организм зимой, взрослым рекомендуется ежедневно принимать добавку, содержащую 800 международных единиц (МЕ) витамина D. Для детей оптимальная доза – 400 МЕ.

Принимать все витамины подряд здоровым людям не нужно, их избыток может быть вредным для организма.

Зимняя депрессия / Фото Pinterest

Психика

Недостаток солнечного света сказывается и на психическом здоровье людей. Он приводит к нарушению биологических ритмов, снижению серотонина в организме и нарушению баланса мелатонина. Зимой его мало, и некоторые люди испытывают симптомы сезонного аффективного расстройства – депрессии, связанной с изменением времени года.

Что делать

Старайтесь проводить больше времени на солнце, регулярно делайте физические упражнения, избегайте стрессовых ситуаций и правильно питайтесь.

Если чувствуете постоянную усталость, сонливость, раздражительность, отсутствие интереса к жизни – обратитесь к клиническому психологу. Если он считает, что ваше состояние требует медицинского вмешательства, то перенаправит вас к психотерапевту.