Напої, які ми п'ємо на ніч відбиваються на якості нашого сну. Тож, якщо ви відчули, що ваш ранковий стан погіршився, стало важче прокидатися чи зникла ранкова бадьорість, зверніть увагу на вечірні звички.

Какао, кава та зелений чай на ніч – погана ідея. Якщо ви хочете уникнути проблем зі сном та почуватися бадьоро – зверніть увагу на ці 5 напоїв. З їх допомогою ви зможете зміцнити сон та покращити ранкове самопочуття, повідомляє Корисно 24.

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Вишневий сік

Сік з вишні перед сном / Фото Rawpixel

У вишні міститься цінна речовина – триптофан, яка допомагає організму швидше заснути та вчасно прокидатися. Вчені вважають, що щоденне вживання вишневого соку протягом 2-х тижнів сприяє збільшенню тривалості сну на 84 хвилини.

Однак врахуйте, що не всі соки однаково корисні. Якщо напій містить багато цукрів, а з вишні в ньому присутній лише ароматизатор – навіть не очікуйте сприятливого ефекту.

Тепле молоко

Чи корисно пити тепле молоко перед сном / Фото Pexels

Видання New York Times навіть провело власне дослідження щодо впливу молока на сон. Вважається, що в цьому продукті міститься триптофан – амінокислота, яка здійснює седативний ефект на організм. Однак, щоб проявити снодійність, триптофан повинен пройти гематоенцефалічний бар’єр, що практично неможливо через наявність в організмі інших амінокислот.

Навіть попри те, що наука спростовує вплив чашки теплого молока на сон, більшість опитаних все ж схиляються до того, що цей напій заспокоює та налаштовує на відпочинок.

Мигдальне молоко

Мигдальне молоко на ніч / Фото Rawpixel

Вегетаріанці можуть спробувати випивати перед сном склянку рослинного молока. Найкращим вибором стане мигдальний напій. Окрім іншого у ньому міститься магній, який допомагає поліпшити якість сну.

Чай з коренем валеріани

Чай з валеріани перед сном / Фото Rawpixel

Ця рослина вважається давнім лікарем проти безсоння. Її рекомендують вживати для заспокоєння нервів після стресових днів. Втім, часто вживати такий чай все ж не варто, адже передозування валеріаною провокує підвищену тривожність.

Кокосова вода

Користь кокосового молока / Фото Rawpixel

До складу кокосової води входять магній і калій, які допомагають краще спати та розслаблювати м'язи. До цього напою також входить вітамін В, який допомагає знизити рівень стресу.