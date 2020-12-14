Від спорядження до кухонних гаджетів – підготували 10 універсальних ідей, які стануть найкращим подарунком рідним, друзям та колегам, які ведуть здоровий спосіб життя (або хочуть спробувати у 2021 році).

Свята вже близько. А це означає, що пора зануритися в передноворічну метушню: складати списки подарунків, бігати магазинами та обирати найкращі варіанти для найрідніших людей.

Якщо ви та ваші близькі є прибічниками здорового способу життя, то вибір значно спрощується. Адже існує чимало оригінальних та практичних подарунків, які точно порадують фанів правильного харчування та спорту, повідомляє Корисно 24.

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Одяг для йоги

Очевидний та безпрограшний варіант.



Одяг для йоги / Фото Pexels

Якщо ви знаєте розміри та стиль людини, якій адресується цей подарунок, то навіть немає сенсу обирати щось інше. Такий комплект ідеально підійде й для занять вдома, й для походу в фітнес-центр, а приємний еластичний матеріал завжди нагадуватиме про вашу турботу.

Термобілизна

Подаруйте тепло та комфорт.

Якщо ваш одержувач любить активні види спорту, туризм та гірські походи – ви точно вгадаєте, подарувавши термобілизну. А широкий вибір продукції (від топів до шкарпеток), дозволить вписатися в будь-який бюджет.

Абонемент у фітнес-зал

Ще одна універсальна порада.

Абонемент в фітнес-зал / Фото Pexels

Якщо ваші близькі регулярно відвідують фітнес-зал, то немає сенсу вигадувати велосипед. Все. що вам потрібно – придбати для них абонемент на 2021 рік.

До речі, такий подарунок стане хорошою мотивацією й для тих, хто планує зайнятися спортом, але постійно відкладає це на потім.

Зволожувач повітря

Варіант для тих, хто не шкодуєте грошей на покупку подарунка.

Зволожувач повітря позитивно впливає якість повітря, покращує сон та вберігає шкіру. Цей варіант чудовий для тих, хто надає перевагу домашнім тренуванням, адже під час них особливо важливо дихати свіжим і чистим повітрям.

SPA-день

Прекрасний спосіб відновитися після важкого року.

День в СПА-салоні / Фото Pexels

Якщо ваші близькі піддавалися стресу, переживали за ситуацію у світі або тяжко працювали протягом року – день в SPA стане справді потрібним подарунком.

Купуючи абонемент в SPA, ви даєте вибір, адже одержувач зможе сам підібрати бажаний відпочинок: масаж, обгортування, сауна чи басейн.

Багаторазова пляшка для води

Для тих, хто надає перевагу інтенсивним тренуванням.

Краще, щоб чиста вода завжди була під рукою, тож багаторазова пляшка для води – чудовий подарунок для людей, які проводять чимало часу в спортзалі та турбуються про баланс води в організмі.

Ланч-бокс

Портативна домашня кухня.

Ланч-бокс / Фото Unsplash

Правильне харчування – запорука здорового способу життя. Якщо ваші близькі надають перевагу домашній їжі та обідам "за розкладом" – герметичний та надійний ланч-бокс, який не деформується та не виділяє токсичних речовин, точно не буде зайвим.

Блендер

Подарунок, який змінює харчові звички.

Смузі, супи-пюре та інша здорова їжа практично неможлива без блендера. Тож у вас є чудова можливість радикально змінити життя близьких, які досі не користуються цим чудом техніки.

Балансборд

Тренування будь-де.



Борд для тренування рівноваги Фото Unsplash

Цей простий фітнес-інструмент підійде для тренування балансу, постави й поліпшення координації. За допомогою балансборду зручно тренуватися як вдома, так і в офісі.

Розумні ваги

Для тих, кому потрібна діагностика.

Перед тим, як змінювати харчування або розпочинати заняття спортом, варто дізнатися про загальні параметри свого організму. І з цим допоможуть розумні ваги. Всю необхідну інформацію вони передають на смартфон: відсоток жиру, м'язів і води в тілі.