Мимовільні ритмічні скорочення м'язів повіки знайомі багатьом. В більшості випадків, за неприємним посіпуванням ховається стрес, перевтома або неправильно сформований режим дня. На щастя, це легко виправити самостійно.

Всупереч тому, що питання нервового тику повністю недосліджене, причину мимовільних скорочень м'язів все ж пов'язують з порушенням хімічних реакцій мозку. Якщо ці порушення проявляються рідко – не слід хвилюватися, адже нервовий тик не становить особливої небезпеки, повідомляє Корисно 24.

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Насамперед перестаньте гуглити, що ховається за цим симптомом, адже серед пошукових запитів ви можете наткнутися на інформацію про те, що у вас перша стадія розсіяного склерозу бокового аміотрофічного склерозу. Такі захворювання проявляються більш вираженими симптомами й до моменту появи тику, швидше за все, вже будуть діагностовані. Тому око, яке сіпається – не привід для паніки, навіть навпаки – це сигнал, що вам час взяти паузу та відпочити.

Якщо вас й справді замучив тик – зверніться до фахівця, який зможе призначити відповідне лікування.

Визначаємо причину

Що робити, якщо сіпається повіка / Фото Pinterest

М'язи скорочуються, отримуючи нервові імпульси, які обумовлені електричною активністю мозку. Іноді ця активність стає хаотичною, тоді й виникає щось на зразок “спалаху”, який змушує м'язи скорочуватися. Здебільшого це відбувається при втомі, високому рівні стресу, надлишку кофеїну або надмірному навантаженні на очі.

Якщо вам колись діагностували гіпертиреоз і на тлі стабілізованого стану у вас знов почала сіпатися повіка – зверніться до ендокринолога. Ймовірно, потрібно скорегувати дозу ліків або внести зміни в терапію.

До речі, якщо ви застосовуєте протисудомні, діуретики або нейролептики, слід ознайомитися з побічною дією препаратів. Часто в таких ситуаціях саме вони стають причиною тиків.

Що робити, щоб полегшити свій стан

Фахівці Американської академії офтальмології рекомендують знижувати стрес: висипатися, займатися фізкультурою, медитувати та приділяти увагу стану очей. Якщо нервовий тик спровокований перенавантаженням органу зору, придбайте зволожуючі краплі, а також дозуйте роботу. Для цього підійде таймер: встановіть нагадування про невеличку перерву та зробіть під час неї зарядку для очей. Займіться гігієною робочого місця: відрегулюйте освітлення, щоб воно падало зліва та не було надто яскравим.

Зволожуючі краплі допоможуть в боротьбі з нервовим тиком / Фото Realsimple

Якщо організм таким чином попереджає про втому – не ігноруйте ці сигнали: попросіть додаткові вихідні або відпустку, проводьте більше часу на свіжому повітрі та не навантажуйте в ці дні очі. Якщо ці заходи не допомогли, можливо, з тиком варто боротися за допомогою легких заспокійливих або немедикаментозними методами, наприклад психотерапією.

Як харчуватися

Оскільки проблема хімічна, її можна вирішити зміною раціону. Насамперед відновіть баланс кальцію, магнію та гліцину. Найбільше цих мікроелементів в молочних продуктах, рибі, морепродуктах, гречці, бобових, горіхах, гарбузі, капусті, яйцях, сирах та нуті.

Як харчуватися, якщо сіпається око / Фото Freepik

Відмовтеся від алкоголю та кофеїну, оскільки вони стимулюють нервову систему, що може спровокувати нові тикові епізоди.

Що робити в разі загострення тику

Іноді за скороченням м'язів повіки ховається доброякісний есенціальний блефароспазм. Однак, окрім сіпання, захворювання супроводжується миготінням, тому його легко відрізнити від звичайного тику.

Блефароспазм – це неврологічний розлад, при якому м'язи отримують імпульси, які й провокують скорочення. Найефективнішим методом боротьби зі скороченнями сьогодні вважаються ін'єкції ботулотоксину.

Також до лікаря варто звернутися, якщо: