Сіль – важливий електроліт, який забезпечує нормальне функціонування нашого організму. Тому повна відмова від цього продукту може загрожувати неприємними наслідками для всього тіла. Зібрали 5 причин, чому не варто відмовлятися від солі.

Вчені спростовують поширене твердження про те, що відмова від солі є корисною для здоров'я. За їхніми даними, безсольова дієта однаково сприяє розвитку серцево-судинних захворювань, як і зловживання сіллю, повідомляє Harchi.info.

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Що станеться, якщо ви перестанете вживати сіль

Вчені рекомендують їсти помірно солону їжу, щоденна доза хлориду натрію за такої умови повинна становити близько 3 г. В інакшому випадку вас чекає серйозне погіршення самопочуття.

Набір ваги

Йодована сіль важлива для вироблення гормонів, і якщо ви повністю відмовитеся від її вживання, запаси йоду швидко вичерпаються. В результаті ви можете набрати додаткові кілограми, на обличчі з'являться набряки, а шкіра стане сухою.

Як відмова від солі впливає на організм / Фото Pexels

Погіршення роботи серця

Дієта з низьким вмістом натрію має багато переваг, особливо для людей з серцевими захворюваннями. Але такий варіант підходить не всім. Здорові люди, які вживали менш як 2 г солі на добу були більш вразливими до інфаркту або інсульту.

“Низьке споживання солі дійсно знижує кров'яний тиск, однак ефект є досить незначним, якщо порівнювати з середніми показниками споживання солі”. Водночас відмова від солі змінює гормональний фон, що переважає користь від зниження тиску, пояснюють вчені.

Розвиток цукрового діабету

Дослідження показали, що низькі дози натрію в раціоні можуть вплинути на інсулінорезистентність. Це означає, що організм не реагуватиме на інсулін, а рівень цукру продовжить збільшуватися.

Симптоми зневоднення

Коли рівень натрію в крові різко падає, організм реагує на це симптомами, які нагадують зневоднення: сухість у роті, запаморочення, спрага і проблеми з сечовипусканням.

Нудота

Відмова від солі може серйозно вплинути на рівень холестерину. Хоча такі зміни не мають ранніх ознак, все ж в процесі перебування на безсольовій дієті, організм може відреагувати на зміни нудотою та блюванням.

Будьте уважними до свого самопочуття та контролюйте вміст хлориду натрію у їжі. Лише розумний підхід до дієт та збалансоване харчування допоможуть вам почуватися краще.