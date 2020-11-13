Цілющі властивості солі Епсома відомі давно. Сполука сірки та магнію має антибактеріальну дію, очищає, пом'якшує шкіру, омолоджує, усуває посіченість волосся, виводить з організму токсини та сприятливо впливає на нервову систему. Тож як її використовувати, щоб добитися максимального ефекту?

Англійська, або епсомська сіль – головний секрет б'юті-ритуалів, детоксу, а також ефективний метод покращити загальне самопочуття, повідомляє Корисно 24. Звісно, якщо знати секрет її використання.

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Що таке англійська сіль?

Англійська або епсомська сіль – це білий кристалічний порошок, який легко розчиняється у воді, має солоний присмак та містить у своєму складі сірку і магній.

Нерідко епсомська сіль використовується перорально. Така процедура проводиться, щоб очистити кишечник та активізувати травний тракт. Речовина діє на рецептори слизової оболонки дванадцятипалої кишки, практично не проникаючи в кровотік. До того ж сіль забезпечує також жовчогінну та сечогінну дію. Попри свою ефективність, внутрішнє застосування засобу має чимало протипоказань. Тому для початку перевірте дію засобу в догляді за шкірою

Таку сіль можна купити в аптеці або в магазинах органічної косметики. Найкраще зберігати її якомога далі від світла та вологи.

Як використовувати англійську сіль?

Детокс-ванна

Сульфат магнію особливо добре всмоктується через шкіру, тому ванна з сіллю – хороший варіант, щоб оздоровити організм і збалансувати рівень магнію. Дослідження показують, що у спортсменів після 12-хвилинної ванни з англійською сіллю рівень магнію в крові значно підвищувався, це допомагало їм швидше відновитися після серйозних навантажень.

Властивості ванни з сіллю:

знімає біль і напругу в м'язах;

відновлює баланс рідини в організмі;

позитивно впливає на нервову систему;

пом'якшує шкіру;

стимулює роботу підшлункової залози, тому для своїх ванн її використовують ті, хто прагне позбавитися від зайвої ваги.

Епсомська сіль: способи застосування / Фото Pexels

Скраб для тіла з англійською сіллю

Домашній скраб з сіллю пом'якшує загрубілу шкіру, стимулює кровообіг і здійснює протизапальний ефект. Однак, якщо шкіра чутлива або подразнена – краще відмовитися від пілінгу зі сіллю.

Парова лазня для обличчя

Англійська сіль підходить для чутливої ​​шкіри обличчя: вона ретельно очищає пори, знезаражує, вирівнює тон та придає природнього сяйва.

Протипоказання

Середній курс ванн з англійською сіллю не повинен становити більше, ніж 7 днів. Складайте графік процедур з урахуванням ваших індивідуальних особливостей. Якщо у вас є захворювання кишківника, вам категорично заборонено застосовувати сіль для ван чи скрабування. Від англійської солі варто відмовитися вагітним жінкам та тим, хто годує груддю.

Англійські кристали не підходять для людей з проблемною шкірою. При псоріазі або екземі сіль лише спровокує загострення. Обережного застосування потребують люди з гіпертонією.