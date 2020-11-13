Що таке англійська сіль та чому її вважають найкращим засобом для очищення шкіри
Цілющі властивості солі Епсома відомі давно. Сполука сірки та магнію має антибактеріальну дію, очищає, пом'якшує шкіру, омолоджує, усуває посіченість волосся, виводить з організму токсини та сприятливо впливає на нервову систему. Тож як її використовувати, щоб добитися максимального ефекту?
Англійська, або епсомська сіль – головний секрет б'юті-ритуалів, детоксу, а також ефективний метод покращити загальне самопочуття, повідомляє Корисно 24. Звісно, якщо знати секрет її використання.
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Що таке англійська сіль?
Англійська або епсомська сіль – це білий кристалічний порошок, який легко розчиняється у воді, має солоний присмак та містить у своєму складі сірку і магній.
Нерідко епсомська сіль використовується перорально. Така процедура проводиться, щоб очистити кишечник та активізувати травний тракт. Речовина діє на рецептори слизової оболонки дванадцятипалої кишки, практично не проникаючи в кровотік. До того ж сіль забезпечує також жовчогінну та сечогінну дію. Попри свою ефективність, внутрішнє застосування засобу має чимало протипоказань. Тому для початку перевірте дію засобу в догляді за шкірою
Таку сіль можна купити в аптеці або в магазинах органічної косметики. Найкраще зберігати її якомога далі від світла та вологи.
Як використовувати англійську сіль?
Детокс-ванна
Сульфат магнію особливо добре всмоктується через шкіру, тому ванна з сіллю – хороший варіант, щоб оздоровити організм і збалансувати рівень магнію. Дослідження показують, що у спортсменів після 12-хвилинної ванни з англійською сіллю рівень магнію в крові значно підвищувався, це допомагало їм швидше відновитися після серйозних навантажень.
Властивості ванни з сіллю:
- знімає біль і напругу в м'язах;
- відновлює баланс рідини в організмі;
- позитивно впливає на нервову систему;
- пом'якшує шкіру;
- стимулює роботу підшлункової залози, тому для своїх ванн її використовують ті, хто прагне позбавитися від зайвої ваги.
Епсомська сіль: способи застосування / Фото Pexels
Скраб для тіла з англійською сіллю
Домашній скраб з сіллю пом'якшує загрубілу шкіру, стимулює кровообіг і здійснює протизапальний ефект. Однак, якщо шкіра чутлива або подразнена – краще відмовитися від пілінгу зі сіллю.
Парова лазня для обличчя
Англійська сіль підходить для чутливої шкіри обличчя: вона ретельно очищає пори, знезаражує, вирівнює тон та придає природнього сяйва.
Протипоказання
Середній курс ванн з англійською сіллю не повинен становити більше, ніж 7 днів. Складайте графік процедур з урахуванням ваших індивідуальних особливостей. Якщо у вас є захворювання кишківника, вам категорично заборонено застосовувати сіль для ван чи скрабування. Від англійської солі варто відмовитися вагітним жінкам та тим, хто годує груддю.
Англійські кристали не підходять для людей з проблемною шкірою. При псоріазі або екземі сіль лише спровокує загострення. Обережного застосування потребують люди з гіпертонією.
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