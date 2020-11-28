З настанням холодів ми вже звикли змінювати харчові звички, запасатися вітамінами та приділяти більше уваги спорту. Але мало хто здогадується про імунітет шкіри, який теж потребує додаткової підтримки. Які речовини важливі для імунітету шкіри, а що навпаки – може його порушити. Розповідаємо!

Шкіра – найбільший орган людини, який працює фізичним бар'єром для зовнішнього середовища і захищає організм від фізичних та хімічних факторів: ультрафіолетового випромінювання, проникнення мікробів і паразитів, втрата води, потрапляння всередину організму різних хімічних агентів.

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Один з основних факторів захисту – імунна функція шкіри, повідомляє Buro24/7. В ній знаходяться імуноцити – клітини, які забезпечують захист проти зовнішніх інфекційних агентів. Їх дія направлена на захоплення та активацію імунологічних реакцій.

Що таке імунітет шкіри / Фото Pexels

Що може негативно вплинути на імунітет шкіри

Важливим фактором імунітету є нормальна мікрофлора шкіри, тобто сукупність мікроорганізмів, які живуть на її поверхні.

Імунітет шкіри творить мікробіом – індивідуальна система, яка залежить від безлічі факторів: pH, вологості, температури, оксидативного стресу, кількості шкірного сала, наявності інфекцій та особливостей догляду за шкірою.

Оскільки імунна система шкіри є частиною загального імунітету організму, її імунологічні процеси можуть бути придушені як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. Серед найпоширеніших: умови навколишнього середовища, шкідливі звички, хронічний стрес, а також порушення інших систем організму.

Що трапиться, якщо імунна функція шкіри порушиться

При порушенні шкіра може стати чутливою і подразненою. В такому разі в вас можуть спостерігатися прищі, сухість, червоні плямки, лущення шкіри, ат також повільне загоєння ран. Окрім цього знижений імунітет шкіри провокує передчасні ознаки старіння.

До речі, розацеа, псоріаз, атопічний чи себорейний дерматит можуть бути проявами порушеного шкірного імунітету та дисбалансу мікробіому шкіри. В такому разі пацієнту варто звернутися за консультацією в лікаря та пройти дерматологічне лікування.

Як підвищити імунітет шкіри / Фото Pexels

Як підвищити імунітет шкіри

Перш за все, важливо мінімізувати негативний вплив зовнішніх і внутрішніх факторів. Розпочніть із харчування. Збалансований раціон з обмеженим вживанням швидких вуглеводів – перший крок до очищення шкіри. Таким чином ви усунете негативний вплив на колагенові волокна, що призводить до ослаблення імунітету шкіри, утворення зморшок і порушення пігментації.

Окрім цього важливо здати аналізи та перевірити дефіцити вітамінів, мікроелементів і гормонів.

Починайте приймати вітамінні комплекси лише після отримання результатів дослідження.

Які речовини найбільш важливі для імунітету шкіри

Оскільки дефіцити можуть відбиватися на імунітеті шкіри та організму в цілому, важливо підтримати баланс таких елементів:

вітамін А – бере участь в диференціації клітин шкіри і епітелію слизових оболонок. При його дефіциті шкіра стає сухою і тьмяною;

– бере участь в диференціації клітин шкіри і епітелію слизових оболонок. При його дефіциті шкіра стає сухою і тьмяною; вітамін С – антиоксидант та стимулятор вироблення колагену, який підвищує опірність зовнішнім факторам;

– антиоксидант та стимулятор вироблення колагену, який підвищує опірність зовнішнім факторам; цинк – його дефіцит веде до ослаблення імунної системи організму, поганому загоєнню ран, випадання волосся, акне;

– його дефіцит веде до ослаблення імунної системи організму, поганому загоєнню ран, випадання волосся, акне; вітамін D – забезпечує здоровий життєвий цикл клітин і зміцнює імунітет шкіри;

– забезпечує здоровий життєвий цикл клітин і зміцнює імунітет шкіри; поліненасичені жирні кислоти Омега-3 – складають основу мембрани клітин імунної системи.

Як підтримувати та зміцнювати імунітет / Фото Pexels

Як ще можна підтримувати та зміцнювати імунітет

Один з найважливіших етапів догляду – це дбайливе очищення, яке відповідає типу вашої шкіри. Грамотни підхід здатний відновити повноцінну роботу клітин та, працюватиме на загальний імунітет шкіри.

Використовуйте засоби з пробіотиками та антиоксидантами.

Антиоксиданти – це речовини, що захищають від вільних радикалів, наприклад, ресвератрол, вітаміни А, Е, С, F, коензим Q10, зелений чай, а також бета-глюкан – потужний імуномодулятор і активатор молодості.