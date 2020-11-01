Убтан – новий тренд косметології. На відміну від скрабів, убтан складається з дуже дрібних часточок, не травмує і не пересушує шкіру обличчя. Серед інших переваг – натуральний склад та простота приготування в домашніх умовах.

Убтан – це натуральний косметичний засіб для вмивання обличчя. До його складу входять виключно натуральні інгредієнти, серед яких: борошно злакових, лікарські рослини та глина. А консистенція дрібно помеленого порошку не травмує шкіру, повідомляє Корисно 24.

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Якщо інші засоби для обличчя рекомендовано використовувати з інтервалами в декілька днів, то убтан – річ невибаглива і може застосовуватися хоч щодня. Більше про особливості убтану – в нашому матеріалі.

Корисні властивості убтану

Основна перевага косметичного засобу – його універсальність. Завдяки складовим інгредієнтам та текстурі убтан:

очищує шкіру, не пошкоджуючи кислотну мантію обличчя;

пом'якшує і зволожує шкіру;

покращує кровообіг, завдяки чому пришвидшується регенерація та внормовується живлення шкіри;

розгладжує зморшки та підвищує тонус шкіри;

насичує шкіру корисними мікроелементами;

регулює роботу сальних залоз, усуваючи зайву жирність;

відновлює здоровий тон обличчя.

Що таке убтан / Фото Unsplash

Як приготувати убтан в домашніх умовах

Головне правило в приготуванні убтанів – ретельне подрібнення компонентів, аж до пилоподібних стану. Річ в тім, що подрібненим речовинам простіше проникати всередину, а отже – здійснювати глибоке очищення.

Канонічні убтани місять:

50% рослинного борошна;

30% сухих трав та рослин (щонайменше 5 видів);

10% сухої глини;

10% додаткових компонентів та сапонітів (“гірське мило”, завдяки якому убтан милиться).

Як підібрати убтан

Склад убтану може змінюватися в залежності від типу шкіри, а також вашої індивідуальної чутливості на ті, чи інші компоненти. Знайомтеся з натуральною косметикою поступово, вивчайте її склад та дію кожної активної речовини, проведіть тест на чутливість. Зрозумійте, яке завдання повинен виконати убтан для вашої шкіри і лиш тоді розпочинайте щоденне використання засобу.

Важливо: протипоказанням до застосування убтану може бути: алергія на один із компонентів засобу, купероз, грибкові або інфекційні захворювання шкіри.

Для сухої шкіри

Оскільки головне завдання убтану для сухої шкіри – насичення та зволоження, косметологи рекомендують використати в основі вівсяне, лляне та мигдальне борошно. Здоровий тон шкірі нададуть пелюстки трояни, ромашка, шавлія, чебрець, мати-й-мачуха й волошка. Для очищення сухої шкіри використайте блакитну, рожеву чи червону глину. Для повноцінного порошку доведеться знайти спеціальні сапоніти. Для сухої шкіри чудово підійде корінь солодки та аїр звичайний.

Як приготувати убтан вдома / Фото Unsplash

Готовий порошок можна розводити з водою, але для сухої шкіри краще використовувати сік алое, натуральний йогурт або ефірні олії.

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Для жирної шкіри

Для володарок жирної та проблемної шкіри рекомендовано обирати борошно сочевиці, нуту та подрібнену вівсянку, до цього можна додати календулу, кропиву, звіробій, череду, чебрець, липу або бруньки березу та інші трави, які здійснюють заспокійливий та протизапальний ефект. Найкращими варіантами глини стане зелений, бентонітовий сірий або чорний тип. Серед сапонітів найоптимальніше рішення – польовий хвощ або корінь солодки.

Використовуйте порошок з гідролатом лаванди, календулою, соком алое, лимонним соком або молоком.

Для нормальної шкіри

Нормальна шкіра найменш вибаглива в догляді, тому для неї підходять практично всі суміші.

В основу убтану додайте борошно вівсянки, льону, сочевиці або нуту. Ефект засобу підсилить ромашка, календула, шавлія та пелюстки троянди. Щодо глини – зосередьтеся на світлих тонах, вам підійде білий, блакитний, жовтий та рожевий тип. Для того, щоб засіб намилювався додайте корінь солодки або шавлію. Перед нанесенням розбавте порошок мінеральною або настояною водою.

Як користуватися убтаном / Фото Unsplash

Як користуватися убтаном

Якщо ви користуєтеся декоративною косметикою – змийте з її обличчя перед нанесенням убтану, оскільки він не є засобом для зняття макіяжу.

Після базового очищення обличчя – візьміть 1 чайну ложку порошку та розведіть його у невеликій посудині з невеликою кількістю рідини (це може бути як вода, так і натуральний йогурт).

Нанесіть засіб на обличчя та зробіть ретельний масаж. Після цього змийте убтан теплою водою та використайте чистий рушник, щоб витерти обличчя.