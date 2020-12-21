Високочутливі люди або люди з підвищеною чутливістю відрізняються гіперболізованими переживаннями та надмірною емоційністю. Тому й підхід до них повинен бути особливий. Тож як виявити, що у вас, ваших друзів чи дітей є ознаки підвищеної чутливості? Допоможе короткий список.

Термін "високочутливі люди" (ВЧЛ) з'явився в 1996 році після виходу книг психотерапевтки Елейн Арон. За час практики жінка часто працювала з пацієнтами, які страждали від високої емоційності, гостро реагували на події в житті та не могли контролювати почуття. Їх вважали невротичними, тривожними та навіть вередливими.

Елейн з'ясувала, що на насправді ці люди дуже чутливі й не мають нічого спільного з інтроверсією чи невротичністю. Вони складніше сприймають зовнішні подразники (звуки, кольори, світло), емоційніше реагують на події, легко перезбуджуються, але це все лиш через підвищену чутливість до сенсорної обробки, повідомляє Knife.

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Згідно з даними, надмірна чутливість до сенсорної обробки спостерігається у близько 20% людей, а також властива деяким тваринам. Функціонування гіперчутливого мозку відрізняється тим, що він приймає більше сенсорних сигналів та перевантажується в процесі їх обробки.

Особливості людей з підвищеною чутливістю / Фото Pexels

Через таку деталізацію, люди з підвищеною чутливістю краще сприймають деталі та помічають те, чого не бачать інші. Вони легше пристосовуються до настрою оточуючих, розуміють півтони й емоції. Це допомагає бути не лише чудовими співрозмовниками, але й відтворювати зловлені емоції у творчості.

Як виникає висока чутливість

Висока чутливість – це не розлад, а особливість. Вона є у 15-20% людей. ВЧ передається генетично: у багатьох високочутливих батьків такі ж чутливі діти.

Тож, якщо ви помітили, що ви або ваші діти дещо вибиваються з загального контексту, ймовірно, у вас є ген високої чутливості.

Як розпізнати високу чутливість

Що таке висока чутливість / Фото Pexels

Ейрон розробила тест на рівень чутливості. З його допомогою ви самостійно зможете діагностувати цей стан. Просто відповідайте "так" або "ні" на перераховані питання.

Я помічаю навіть незначні зміни в навколишньому середовищі.

На мене впливають настрої інших людей.

У мене надмірна чутливість до болю.

Я помічаю, що в напружені дні мені необхідно сховатися: у ліжку, в затемненій кімнаті, в будь-якому іншому місці, де я зможу усамітнитися й відпочити від подразників.

На мене сильно впливає кофеїн.

У мене швидко викликають почуття розгубленості сильні запахи, грубі тканини, раптові звуки автомобільних сирен або гудків поблизу.

У мене насичене внутрішнє життя.

Мені неприємний гучний шум.

Мене зворушує живопис або музика.

Я свідома людина.

Мене легко налякати.

Я втрачаю контроль, коли мені доводиться справлятися з великою кількістю справ за короткий термін.

Коли фізичне оточення викликає у людей дискомфорт, я знаю, як поліпшити ситуацію (наприклад, змінити освітлення чи пересісти на інше місце).

Я дратуюся, коли мене змушують виконувати декілька справ одночасно.

Я всіма силами намагаюся уникати помилок і забудькуватості.

Я уникаю фільмів і передач зі сценами насильства.

Я нервую, коли навколо мене відбувається занадто багато подій.

Сильний голод заважає мені зосередитися, впливає настрій.

Зміни в житті стають для мене сильним потрясінням.

Я насолоджуюся, помічаючи ніжні й витончені запахи, смаки, звуки, твори мистецтва.

Я прагну організувати своє життя так, щоб уникати потрясінь і ситуацій, які позбавляють мене душевної рівноваги.

Коли мені доводиться конкурувати з будь-ким або виконувати завдання під наглядом, я настільки сильно нервуюся, що мої результати набагато гірші звичайних.

В дитячому віці, батьки й вчителі вважали мене надто вразливим(-ою), сором'язливим(-ою).

Якщо ви погодилися з 12 і більше твердженнями, швидше за все, ви маєте високу чутливість. Втім, важливо памятати, що ці питання не складені індивідуально під вас, тож не всі високочутливі люди можуть набрати достатню кількість балів.



Ознаки високої чутливості / Фото Pexels

Що робити, якщо вам заважає гіперчутливість

В першу чергу потрібно вивчити цей стан та скласти свою модель поведінки. Психологи виділяють такі фізіологічні способи самодопомоги:

ведіть здоровий спосіб життя: повноцінний сон, здорова їжа і прогулянки зроблять ваше життя стерпнішим;

визначте час дня, коли вам легше справлятися з навантаженням та плануйте важкі завдання на цей час;

мінімізуйте джерела роздратування: облаштуйте зручне місце вдома та на роботі: приглушіть яскраве світло, усуньте неприємні запахи та уникайте навколишнього шуму;

вибирайте зручний одяг;

закладайте трохи більше часу на поїздки, щоб приїхати заздалегідь і встигнути адаптуватися до нового середовища;

розслабляйтеся за допомогою медитацій, танців або спорту.

Як спілкуватися з високочутливими людьми

По-перше, слід поважати кордони близької людини. Не ображайтеся, якщо вона обирає відпочинок на самоті, замість того, щоб їхати в галасливий бар чи вечірку.

По-друге, не знецінюйте емоцій та почуттів людини з гіперчутливістю. Особливо, якщо вона сама вам зізналася про свою особливість. Навіть, якщо емоції високочутливої людини здаються вам надмірними, для неї це цілком звичний стан.

І ще одне – не намагайтеся "рятувати" гіперчутливих людей та давати їм поради щодо того, як стати "менш чутливим". Це лиш спровокує непорозуміння.