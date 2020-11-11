Вправи з власною вагою – простий та практичний спосіб привести тіло в порядок. Особливу популярність серед таких вправ утримує планка. І це не випадково.

Планка не вимагає багато ресурсів, зусилля та додаткового спорядження. При цьому вона демонструє чудовий результат, повідомляє Лайфхакер. Перш за все, планка поліпшить стан абдомінальних м'язів. Та це не всі зміни, які очікують на тих, хто хоче спробувати внести регулярність у своє життя.

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Покращиться стан м'язів кора

Кор є біомеханічним центром тяжіння людського тіла, а його м'язи пролягають поруч з суглобами та хребтом, забезпечуючи їх якісну фіксацію.

М'язи кора забезпечують підтримку внутрішніх органів. Вони допомагають сформувати хорошу поставу та допомагають уникнути травм нижньої частини спини. Якщо ви розпочнете стояти в планці сьогодні – вже через кілька тижнів ваші м'язи стануть витривалішими.

Чому корисно робити планку / Фото Pexels

Покращиться стан м'язів спини

Регулярне виконання планки дозволить зміцнити не тільки нижню частину тіла, але і верхню. Як наслідок – у вас пройде біль спини.

Покращиться постава

Планка не лише зміцнює м’язи, але й допомагає вирівняти шию, плечі, спину та поперек, а регулярне підтримування їх в правильному положенні поліпшить поставу.

Пришвидшиться метаболізм

Проводячи в планці 5 хвилин в день, ви не тільки прискорюєте метаболізм, але й покращуєте роботу системи шлунково-кишкового тракту. Ефект від виконання вправи зберігається протягом усього дня. Навіть, коли ви повернетеся в стан спокою.

Покращиться гнучкість

Планка розширює і розтягує задні групи м'язів – біля плечей, лопаток, ключиць і на ногах. Це корисно не тільки спортсменам, але й пригодиться в повсякденному житті.