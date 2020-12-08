За даними одного з досліджень, 87% респондентів на природі відчували себе щасливішими, здоровішими та продуктивнішими. Однак третина опитаних стверджувала, що навіть попри ці покращення, їм комфортніше залишатися в приміщенні. Розповідаємо наскільки це корисно та як насправді на нас впливає прогулянка.

Сонця стало ще менше, температура повітря знизилася, а вітри стали максимально агресивними. Однак це не привід замикатися вдома та уникати свіжого повітря.

Вчені мають чимало аргументів, які підтверджують, що прогулянка може стати дієвим і абсолютно безкоштовним способом лікування багатьох захворювань, повідомляє Mann-ivanov-ferber.

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Покращується настрій

Прогулянки покращують настрій / Фото Unsplash

На наш настрій впливає сонце, точніше вітамін D, який зумовлює чимало біологічних процесів, зокрема вироблення гормону радості (серотоніну). Дефіцит вітаміну D може сприяти розвитку депресії, тому для покращення настрою нерідко призначають препарати, які стимулюють вироблення додаткового серотоніну в організмі.

Зменшується запалення

Природа має протизапальну дію. Цей висновок підтвердив експеримент 2012-го року: студентам коледжу виміряли маркери стресу та запальних процесів. Первопочаткові виміри не продемонстрували суттєвої відмінності – майже у всіх добровольців лабораторні дані були однакові.

Далі вчені розділили студентів на дві групи. Перші – провели вихідні в лісі, інші – залишилися в межах мегаполісу. Наприкінці випробувального терміну студентам провели додаткові виміри для зіставлення показників.

У “лісовий” групі рівень маркерів запалення ФНП-α (який підвищує ризик клінічної депресії, псоріазу, хвороби Альцгеймера) та інтерлейкіну-6 (який пов'язують з онкологічними захворюваннями та раптовою смертю від старечих хвороб) значно впав в порівнянні з групою, яка провела вихідні в місті. Окрім цього було виявлено знижений рівень ендотеліну-1, який провокує судинні захворювання та кортизолу.

Мозок працює значно краще

Прогулянки підвищують когнітивні здібності / Фото Unsplash

В одному з досліджень 2012 року, за участю представників креативних індустрій, було виявлено, що час перебування на природі без телефонів та інтернету, підвищує творче мислення на 50%.

Природа не тільки відточує нашу здатність зосереджуватися і концентруватися, а й допомагає відновити увагу після безсонних ночей чи надмірної роботи.

Знижується тривожність

У дослідженні 2016 року аналізувався вплив “зелених острівців” на робочих місцях. Як наслідок – у працівників знижувалася тривожність та зростало задоволення від результатів своєї роботи.

Ви розслабляєтеся

Прогулянки розслабляють / Фото Unsplash

Під час прогулянок на природі ви вдихаєте не лише кисень, але й ефірні олії рослин.

Дослідження, що розглядало ефекти вдихання парів кедрової олії, виявило, що при цьому підвищується активність парасимпатичної нервової системи, яка відповідає за розслаблення та врівноважує симпатичну систему. Окрім цього парасимпатична активність збільшувалася й під впливом запаху масла кипариса.

Виявляється, пахучі компоненти здатні подолати гематоенцефалічний бар'єр та сприятливо впливати на рецептори центральної нервової системи.

Розвивається емпатія

Природа не просто впливає на нашу поведінку, а й навіює унікальне “благоговіння”. Люди, які часто перебувають на природі відрізняються підвищеною етичністю, щедрістю та кращою соціальною адаптацією.

У 2012 році дослідники підтвердили: це відчуття можна виміряти. Учасники експерименту, які проводили час на природі зізналися, що їх спосіб життя змушував зайнятися волонтерською діяльністю, а також відмовлятися від матеріального на користь чуттєвого.

Ще в одній серії експериментів, проведеної доктором Піффом, вивчалося, як краса природи змінює світогляд. Дослідники виявили, що вона підвищує довірливість та щирість людей.

Прогулянки розвивають емпатію / Фото Unsplash

Ви стаєте здоровішими

У 1984 році лікар Роджер Ульріч опублікував статтю “Вид з вікна здатний вплинути на відновлення після операції”. На той момент чоловік вивчав історії прооперованих пацієнтів. За його спостереженнями пацієнти в палатах з видом на рослинність видужували раніше.

У багатьох хворобах лікування гострої фази – тільки частина битви, а після хірургічної операції, інсульту, серцевого нападу або боротьби з раком важливий процес реабілітації. І тут не обійтися без прогулянок.

Ви стаєте щасливішими

У 2014 році був проведений метааналіз, який узагальнив дані 8500 осіб. Вчені прийшли до висновку, що ті, хто тісніше пов'язаний з природою, схильний отримувати більше позитивних відчуттів.