Яйця – вічна тема для суперечок. Попри те, що дієтологи та тренери рекомендують споживати їх для отримання достатньої кількості білка, в нашій культурі надмірне споживання яєць асоціюється з алергіями. Тож що буде з організмом, якщо регулярно вживати яйця?

Щоб з'ясувати всі плюси та мінус споживання яєць, вчені провели дослідження щодо впливу цього продукту на метаболізм та схуднення загалом, повідомляє Корисно 24.

В експерименті взяли участь жінки та чоловіки 25–60 років з зайвою вагою та ожирінням. Добровольців розділили на групи: перша їла на сніданок два варені яйця, друга – харчувалася вуглеводами, які за калорійністю дорівнювали яйцям. Після 8 тижнів експерименту група, яка вживала яйця скинула на 65% ваги більше, ніж друга.

Тож науково доведено, що сніданок яйцями сприяє зниженню ваги. Зібрали усі неочікувані ефекти, які очікують на вас, якщо ви вживатимете яйця кожного дня!

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Вплив яєць на організм / Фото Pexels

Регулярне вживання яєць позитивно впливає на зір

Дослідження вказують, що курячі яйця містять достатньо кількість лютеїну, який відповідає за гостроту зору. В разі його дефіциту в тканинах ока відбуваються незначні та все ж руйнівні зміни, які згодом можуть стати причиною далекозорості.

Тож сміливо додавайте у свій раціон відварені яйця та натерту моркву з оливовою олією – це стане хорошим профілактичним заходом проти погіршення зору.

Яйця зміцнюють кістки

Яйця зміцнюють кістки / Фото Pexels

Велика кількість вітаміну D у яйцях є ще одним фактором, чому щоденне вживання цього продукту позитивно вплине на організм. Еквівалента кількість вітаміну D міститься в ложці риб'ячого жиру, однак погодьтеся, що це не та страва з якої хочеться розпочати свій день.

Саме вітамін D допомагає засвоюватися кальцію, який відповідає за здорові кіски, зуби та нігті.

Яйця допомагають схуднути

Повернемося до початку статті. Через підвищену харчову цінність, яйця є незамінним джерелом енергії. Поєднуючи низькокалорійну дієту та вживання курячих яєць – ви точно побачите чималу різницю в вазі. Щоправда, ефект буде поступовим.

Щоденне вживання яєць уповільнює старіння шкіри

Згідно з дослідженнями, у 87% жінок від 35–40 років, які регулярно вживали яйця, зникли пігментні плями, підтяглася шкіра, а у чоловіків згладилися дрібні зморшки навколо очей.

Окрім цього включення яєць в раціон, нормалізує роботу нервової та серцево-судинної систем, допомагає боротися з зовнішніми подразниками та сприяє нормальному розвитку плода (завдяки фолієвій кислоті), тому вагітним жінкам точно не варто відмовлятися від страв із яєць.

Холестерин в яйцях

Чи шкідливий холестерин в яйцях / Фото Pexels

Існує думка, що регулярне харчування яйцями шкодить серцево-судинній системі через високу кількість холестерину. Так, 200 мг холестерину звучить не дуже привабливо, однак численні дослідження не підтвердили збільшення його показника в крові людей, які регулярно з'їдали три яйця протягом доби.

Вся справа в фосфоліпідах. Ці речовини здатні покращувати засвоюваність холестерину. Як наслідок – речовина не відкладається у вигляді бляшок на судинах чи зайвого жиру.

Тож скільки яєць можна з'їсти

Здоровій дорослій людині рекомендовано з'їдати 2-3 яйця на день. У двох яйцях міститься приблизна добова норма холестерину для дорослої людини, а дітям не варто давати більше ніж 1,5 яйця на добу.