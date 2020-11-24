Чай – основний напій холодного сезону: ми можемо пити його на сніданок, після обіду, а також під час вечері. Як це впливає на наш організм та чому все ж варто відмовитися від зловживання чаєм – читайте у нашому матеріалі.

Кожен вид чаю – це унікальна традиція, неповторний смак та комплекс корисних та шкідливих властивостей. Останні залежать від умов зростання чайного куща та способу обробки чайних листків. Після приготування тих чи інших сортів в наш організм потрапляє теїн, який володіє тонізуючою дією та підвищує тиск. Але чи корисно вживати його в великій кількості та що відбувається з організмом, якщо вживати чай щодня, розібрався ресурс Beautyhack.

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Вплив чаю на організм / Фото Pexels

Чай знижує ризик ракових захворювань і діабету

Дослідження говорять про те, що чорний і зелений чай містять речовини, які захищають організм від онкологічних захворювань, зокрема це стосується раку шкіри, шлунка, легень і молочної залози.

Попри невелику кількість даних, вчені продовжують включати чай в список продуктів, які захищають від онкології. Також, згідно з недавньою доповіддю швейцарських фахівців, часте вживання чорного чаю (без додавання цукру) може знизити ризик діабету 2-го типу.

Заряджає бадьорістю вранці та допомагає заснути ввечері

Завдяки вмісту теїну, міцний чай допомагає підбадьоритися вранці не гірше, аніж кава. А правильно обраний сорт допоможе заспокоїти нервову систему перед сном. Найкраще для досягнення легкого седативного ефекту підійде китайський чай Те Гуань Інь – з роду улунів. Саме його обирають ченці, які проводять медитативні церемонії, тож щоденне використання цього сорту позитивно вплине на ваш емоційний фон.

Чай зміцнює імунітет / Фото Pexels

Нормалізує артеріальний тиск і зміцнює імунітет

У чорному і зеленому чаї міститься високий відсоток вітаміну P, який знижує артеріальний тиск і зміцнює імунітет. Не дарма існує величезна кількість народних рецептів цього напою для запобігання застудних захворювань.

Сприяє схудненню

В Азії жоден прийом їжі не обходиться без чайної церемонії. Щоправда, для них обирають зелений чай. За словами лікарів, цей напій покращує травлення і допомагає не набрати зайві кілограми, виводячи шлаки з організму.

Бореться зі старінням

Катехіни зеленого чаю уповільнюють старіння шкіри. При цьому чорний може застосовуватися як тонік для обличчя. Проникаючи в найглибші шари дерми, він забезпечує зволоження і заспокоєння шкіри.

Чому не варто пити чай щодня / Фото Pexels

Негативна дія чаю при щоденному вживанні

Чай, як і будь-який продукт, може бути шкідливим в надмірних дозах. Чорний чай здатен пошкодити емаль зубів, а зелений – сприяти набряку обличчя.

Оптимальна доза чаю визначається індивідуально. Але найчастіше вона становить не більше трьох чашок по 300 мл протягом доби.

Хімічний склад чаю: