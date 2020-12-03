Відмова від цукру може супроводжуватися неприємними симптомами. Втім, такий детокс варто спробувати, щоб нормалізувати рівень тригліцеридів, запобігти руйнуванню зубів та уникнути проблем з серцем.

Дослідження виявили, що цукор викликає вивільнення дофаміну в ділянці мозку, яка також реагує на наркотичні речовини та зумовлює подальшу залежність. Регулярно вживання солодощів швидко змінює на ш мозок, роблячи його толерантним до цукру, повідомляє Корисно 24.

Таким чином, з'ївши одну порцію тістечка, мозок моментально дає команду збільшити дозу. І це працює. Згідно з результатами досліджень, середньостатистична доросла людина споживає 22–30 чайних ложок цукру кожного дня. Це значно більше рекомендованого максимуму, який становить 6–9 чайних ложок.

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Отож, що трапиться з тілом, якщо зовсім відмовитися від вживання столового цукру.

Перший день: збільшиться бажання отримати корисну їжу

Що буде з тілом, якщо не вживати цукор / Фото Pexels

За словами дієтологів, вживання цукру блокує природнє бажання організму насититися здоровими жирами, білками та клітковиною. Тобто всім тим, що робить нас здоровішими та активнішими.

Закономірно, що перша доба без вживання столового цукру супроводжується потягом до корисної їжі. Вживаючи кілька днів овочі, фрукти та молоко, – ви підтримаєте достатній рівень природних цукрів, стабілізуєте їх рівень в крові та помітите зміни в поведінці. У вас припиняться перепади настрою, покращиться емоційний фон та робота мозку.

Третій день: абстинентний синдром

Цукор – це залежність і ви не можете позбутися від неї без синдрому відміни.

Приблизно на третій день без столового цукру, ваш організм почне відчувати тривогу, головний біль та пригнічення. Ці ефекти зменшуються після першого тижня відмови, але все залежить від рівня цукру у вашому організмі.

В цей період важливо підтримувати водний баланс, а склянка води ще й допоможе позбутися від бажання заїсти стрес.

Залежність від цукру / Фото Pexels

Тиждень після відмови: зміни

Через тиждень після того, як ви відмовилися від цукру, з ваше тіло може піти за одним із цих двох сценаріїв.

Детокс

Якщо до моменту переходу на нове харчування в вашому раціоні домінували оброблені продукти, соки, газована вода та десерти, ви можете пробути в режимі детоксикації до місяця. Головне за цей час – не зірватися та протриматися до повної очистки організму.

Покращення

Якщо до відмови споживання цукру було помірним, ви відчуєте себе настільки добре, як ніколи раніше. У вас зникне млявість та покращиться настрій. До того ж тиждень без цукру супроводжується підвищенням енергії та покращенням сну.

Місяць після відмови: здорове харчування

Одномісячна позначка – хороший результат. На цьому етапі ваше прагнення скоштувати свіжу випічку, льодяники чи поцукрувати чай зовсім зникне. Натомість – ви виявите жагу до білка та свіжої зелені.

Як відмовитися від цукру / Pexels

Рік після відмови: схуднення

Життя без цукру протягом цілого року не тільки покращить ваш загальний стан, але й повпливає на вашу фігуру. Оскільки тепер ваше тіло звільнене від шкідливих цукрів – ви відчуєте справжню легкість!

На цьому етапі ви можете дозволити собі мінімальну кількість солодощів. Дієтологи рекомендують дотримуватися правила 80/20. Намагайтеся більшість часу їсти здорову їжу і лише 20% раціону виділяти продуктам зі столовим цукром.

Якщо один-два рази на тиждень ви робите солодкий виняток, швидше за все, це не зіб’є вас з колії.

Швидше за все, ви будете настільки здивовані результатом експерименту та позитивним змінам, що навіть не захочете повертатися до надмірного вживання солодощів.