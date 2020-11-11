Під час застудних захворювань порушується апетит, загальна слабкість не залишає сил на приготування корисної їжі, а через бажання пожаліти себе у вашому домі з'являються солодощі та вуглеводи. Знайомо? Тоді вам варто прочитати нашу статтю.

Є список продуктів, які ми помилково вживаємо під час застуди. Однак більшість з них лише погіршує наш стан, повідомляє Корисно 24.

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Що не так з солодощами

Солодке негативно впливає на роботу лейкоцитів – червоних кров'яних тілець, які протистоять патогенним мікроорганізмам під час хвороби, а цукор сприяє розмноженню хвороботворних мікроорганізмів. Окрім цього солодощі негативно впливають на імунну систему, яку навпаки важливо підтримувати під час застудних захворювань.

Цукор уповільнює одужання / Фото Pexels

Вчені радять утриматися й від замінників цукру, адже вони можуть викликати головний біль.

Ніякого фастфуду

Будь-які напівфабрикати та фастфуд теж під забороною. Така їжа ускладнює роботу шлунково-кишкового тракту, тому сили організму почнуть йти на те, щоб відновити функції травлення, а не на боротьбу з хворобою.

Не забувайте, що страви швидкого приготування містять багато солі, яка затримується в організмі й підвищує навантаження на нирки.

Напої, які пригнічують імунну систему

Спиртні напої знижують активність лейкоцитів, тому хвороба має всі шанси стати затяжною. При цьому алкоголь провокує зневоднення організму, що тільки погіршить ваш стан.

Кофеїн, хоч і не настільки агресивно, але все ж виводить з організму воду та корисні макроелементи. Тому під час застуди рекомендовано не пити каву, а дозволити організму виспатися.

Що ж їсти

Риба – це джерело корисних макроелементів / Фото Pexels

Під час хвороби важливо закцентуватися на продукти, які володіють противірусними і антибактеріальними властивостями, зміцнюють імунну систему, а, отже, допомагають організму справитися з інфекцією.

У період розпалу хвороби, слід вживати рідкі, легкозасвоювані та калорійні продукти. Порції повинні бути невеликими.

Більше імбиру

Корінь імбиру має протизапальні властивості та сприяє посиленому потовиділенню. Завдяки багатому вітамінно-мінеральному складу імбир позитивно діє на імунну систему та покращує кровообіг.

Щоб посилити позитивні властивості імбиру, перед вживанням його слід потерти на терці та заварити в гарячій воді з лимоном.

Спеції

Додайте у свій раціон більше спецій / Фото Pexels

Капсаїцин в перці чилі володіє противірусною дією та стимулює дихальну систему, що полегшує відкашлювання мокротиння. Справитися з вірусною інфекцією допоможуть куркума і гвоздика.

Зверніть увагу на корицю. Вона має антибактеріальні, противірусні та протигрибкові властивості. Корисні елементи в складі кориці здатні боротися з патогенними мікроорганізмами, покращувати кровообіг та розігрівати організм зсередини.

Морепродукти

Кислота омега-3 зменшує запалення і сприяє зміцненню імунітету. Особливо корисною їжею є лосось, сардина, оселедець і скумбрія, які забезпечують організм вітаміном D і цинком.