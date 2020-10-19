Влітку потрібно пити чисту воду, в яку можна додати лимон, м’яту, огірок або ягоди. Можна також охолоджену воду, але обов’язково без цукру.

Чим втамувати спрагу влітку

Усі лимонади, які пропонують заклади або домашні – це погано. Тому що людина постійно будете споживати цукор й таким чином підіймати інсулін. Пити потрібно тільки чисту воду або ще можна холодні трав’яні чаї. Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповіла нутриціолог та біолог Оксана Соколова.

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Що їсти у спеку

Вона пояснила, що літо саме підказує, як харчуватися, адже це сезон фруктів, овочів та зелені. Потрібно прислуховуватися до природи, що вона каже.

Фруктів не можна їсти багато. Денна порція для людини – це 500 грамів фруктів та ягід. Їх краще всього їсти в першій половині дня й ніколи ввечері. Ділимо на дві порції, аби не було частого споживання фруктів,

– повідомила Оксана Соколова.

Нутриціолог заявила, що обов’язково потрібно додати у раціон багато овочів. Можна як свіжі, так і термічно оброблені. Також багато зелені та салатів.

"Такі тяжкі продукти, як м’ясо та білок, будуть забирати на себе метаболізм перетравлювання й організму стане складно. В цей час ви ще й нагріваєтеся і стає жаркіше. Якщо їсти такі продукти, наприклад, м’ясні, то обов’язково робити це вдень і не залишати на вечір. Хоч буде й прохолодніше, але організму складніше переварювати", – додала Соколова.

Який алкоголь можна вживати

Біолог розповіла, що з алкоголю краще обирати легкі та не тяжкі напої, у яких градус менший. Проте не коктейлі, адже вони містять цукор. Найкращим буде сухе біле вино, розбавлене водою та з льодом.

Вона нагадала, що немає значення в яку пору року пити алкоголь, адже він буде так само погано впливати на організм, як і завжди.

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"Єдина відмінність, що влітку він більше підіймає кров’яний тиск й людині може швидше стати погано, особливо, якщо вона п’є у спеку" – додала Оксана Соколова.

Хто такий нутриціолог?Людина, яка займається питаннями гігієни харчування. Вона вивчає взаємодію різних видів їжі, хімічний склад продуктів, вплив на організм вітамінів та інших добавок з метою зміцнення здоров'я людини.