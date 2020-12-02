Навколо теми схрещування ніг чимало суперечок. Одні видання стверджують, що така поза може спровокувати варикозне розширення вен, інші – переконують, що нога на нозі є причиною сутулості. Але все це лише міфи, яких не варто боятися.

Сидіти багато й справді шкідливо, повідомляє Progress Platform. Але це аж ніяк не пов'язано з положенням ніг.

Так, схрещені ноги – зручна та популярна поза, яку можна побачити в кожному офісі, кафе та парку. Ймовірно, навіть зараз, читаючи цю статтю, ви закинули ногу на ногу. Тож не дивно, що цією темою так легко привертати увагу.

Зібрали 4 популярні міфи та розповідаємо чи справді шкідливо закидати ногу на ногу.

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Міф 1. Схрещування ніг підвищує тиск

Якщо покласти ногу на ногу, дійсно трохи підвищується кров'яний тиск. Але немає жодного доказу, що він залишається стабільно високим й після того, як ви змінили позу. Очевидно, що причиною підвищеного тиску є інші фактори, а шкоди від закидування ноги на ногу бути не повинно.

Міф 2. Поза "нога на ногу" викликає варикозне розширення вен

Досі невідомо, що провокує варикозне розширення вен. Схрещування ніг може швидше привернути увагу до цієї проблеми, але не призвести до її розвитку та діагностики.

Якщо ми вже заговорили про цю хворобу, то слід сказати, що її прояв може спровокувати тривале сидіння в будь-якій позі. І тут допоможе не зміна звичного способу сидіння за комп'ютером, а регулярні фізичні навантаження.



Міф 3. Схрещування ніг – прич ина поганої постави

Прихильники цієї гіпотези стверджують, що якщо довго сидіти зі схрещеними ногами – у вас деформується постава, виникнуть болі в спині та дискомфорт в ділянці таза. Так, якщо у людини проблеми зі спиною або тазостегновими суглобами, вона може відчути дискомфорт в такому положенні, але причинно-наслідковий зв'язок між цією позою та викривленням постави не встановлений.

При схрещуванні ніг може заніміти ступні. Це пов'язано з тим, що в такій позі здавлюється малогомілковий нерв, який проходить по зовнішній стороні коліна. Але це не небезпечно і все повертається в норму через кілька хвилин.

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Міф 4. Не можна сидіти нога на ногу під час вагітності

Вважається, що "нога на нозі" може передавити голову дитини та перешкодити потраплянню крові та кисню. Звісно, що це не так.

Ні одна із відомих поз не може нашкодити дитині. Єдиний фактор дискомфорту в такому разі – набряк щиколотки чи судоми ніг. Таке трапляється, якщо довго сидіти в одному положенні. Втім, якщо змінити позу, поставити обидві ноги на підлогу і потім закинути іншу ногу зверху, ніяких побічних реакцій не виникне.

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