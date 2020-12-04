Після застосування антибіотиків, мікробіот кишечника нормалізується не відразу. До цього ж під впливом ліків зникають деякі корисні бактеріальні види, а хвороботворні бактерії відновлюються першими.

Кишечник людини містить трильйони корисних бактерій, які допомагають перетравлювати їжу, виробляють вітаміни та беруть участь в ряді захисних процесів імунної системи, повідомляє Mdc-berlin. Антибіотики руйнують більшість з них, а повне відновлення займає до шести місяців.

До таких результатів прийшли вчені з Данії, Німеччини та Китаю.

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Дослідження за участю здорових добровольців, які прийняли комбінацію з трьох антибіотиків показали, що репопуляція кишечника відбувається поступово. Вчені помітили, що лише на шостий місяць майже вся мікрофлора кишечника була відновленою, втім, ряд бактеріальних видів все ж був відсутній.

Відновлення кишківника / Фото iStock

Як харчуватися, щоб пришвидшити відновлення мікрофлори

Приймати їжу бажано невеликими порціями та не їсти похапцем. Їжу необхідно ретельно пережовувати.

та не їсти похапцем. Їжу необхідно ретельно пережовувати. Бажано подбати, щоб ваш графік дозволяв приймати їжу 5 разів на день .

. Під час прийому їжі намагайтеся не пити. Рідина розбавляє шлунковий сік , що значно уповільнює процес травлення.

, що значно уповільнює процес травлення. Відмовтеся від надто гарячої або холодної їжі. Все, що ви вживаєте повинно бути кімнатної температури.

Вживайте житній хліб та крупи.

Додайте в раціон кисломолочні продукти . Віддавайте перевагу натуральному йогурту, кефіру та ряжанці.

. Віддавайте перевагу натуральному йогурту, кефіру та ряжанці. Сирі овочі можуть негативно позначитися на стані кишечника, тож перед вживанням варто приготувати їх на пару;

Рибу і м'ясо краще вживати у відвареному або запеченому вигляді. При цьому вибирати лише нежирні сорти.

Категорично заборонені такі продукти: