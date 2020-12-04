Життя після антибіотиків: скільки часу відновлюється мікрофлора кишківника
Після застосування антибіотиків, мікробіот кишечника нормалізується не відразу. До цього ж під впливом ліків зникають деякі корисні бактеріальні види, а хвороботворні бактерії відновлюються першими.
Кишечник людини містить трильйони корисних бактерій, які допомагають перетравлювати їжу, виробляють вітаміни та беруть участь в ряді захисних процесів імунної системи, повідомляє Mdc-berlin. Антибіотики руйнують більшість з них, а повне відновлення займає до шести місяців.
До таких результатів прийшли вчені з Данії, Німеччини та Китаю.
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Дослідження за участю здорових добровольців, які прийняли комбінацію з трьох антибіотиків показали, що репопуляція кишечника відбувається поступово. Вчені помітили, що лише на шостий місяць майже вся мікрофлора кишечника була відновленою, втім, ряд бактеріальних видів все ж був відсутній.
Відновлення кишківника / Фото iStock
Як харчуватися, щоб пришвидшити відновлення мікрофлори
- Приймати їжу бажано невеликими порціями та не їсти похапцем. Їжу необхідно ретельно пережовувати.
- Бажано подбати, щоб ваш графік дозволяв приймати їжу 5 разів на день.
- Під час прийому їжі намагайтеся не пити. Рідина розбавляє шлунковий сік, що значно уповільнює процес травлення.
- Відмовтеся від надто гарячої або холодної їжі. Все, що ви вживаєте повинно бути кімнатної температури.
- Вживайте житній хліб та крупи.
- Додайте в раціон кисломолочні продукти. Віддавайте перевагу натуральному йогурту, кефіру та ряжанці.
- Сирі овочі можуть негативно позначитися на стані кишечника, тож перед вживанням варто приготувати їх на пару;
- Рибу і м'ясо краще вживати у відвареному або запеченому вигляді. При цьому вибирати лише нежирні сорти.
Категорично заборонені такі продукти:
- кондитерські вироби. Будь-які продукти, що містять цукор, створюють сприятливу атмосферу для розвитку патогенної мікрофлори. Це ж стосується підсолодженого чаю та кави;
- випічка, до складу якої входять дріжджі;
- алкогольні напої.
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