Вже запланували процедуру манікюру перед святами? Важливо пам'ятати, що часте відвідування манікюрного салону корисне не для всіх. Наприклад, якщо у вас меланоми в сімейному анамнезі, чутлива шкіра або алергія на сонце – краще утриматися від нанесення гель-лаку.

Сам по собі гель-лак не пов'язаний з підвищеним ризиком раку. Втім, лампи, які використовуються для закріплення покриття й справді випромінюють високий рівень ультрафіолету А, повідомляє Cuprum. Через довжину хвилі УФ-А, її нерідко пов'язують з розвитком раку шкіри й меланоми.

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Чим рідше – тим краще

Гель-лак / Фото Pexels

Ще у 2014 році в JAMA Dermatology було проведено дослідження, висновки якого стверджували, що при відвідуванні салону раз в 2 тижні процедура манікюру абсолютно безпечна. Відтак, вчені визнали, що рівень впливу УФ-випромінювання недостатньо високий, щоб збільшити ризик раку шкіри.

Попри це, Американська академія дерматології попереджує, що за 10 хвилин контакту з УФ-випромінюванням, ваші руки отримують таку дозу енергетичну дозу, як при денній роботі на свіжому повітрі. Це за умови. що ви відвідуєте салон раз в 3 тижні.

Декілька років тому у 18-річної "Міс США" Кароліна Ясько виявили меланому на нігті. Лікар припустив, що новоутворення була пов'язана з опроміненням в манікюрному салоні. Однак ця історія має й іншу сторону. Такий ефект був зумовлений вищим ризиком, адже в сімейному анамнезі Кароліни була меланома.

Такий досвід – рідкісний випадок. Частота меланоми, яка розвивається під нігтями становить орієнтовно 0,7–3,5% серед усіх зафіксованих випадків меланоми.



Чи безпечно наносити гель-лак / Фото Pexels

На що звернути увагу

Неважливо як часто ви робите гелевий манікюр, якщо ви побачили підозрілі новоутворення – варто звернутися до лікаря-дерматолога. Незагоєні червонуваті виразки на руках можуть свідчити про немеланомний рак шкіри. Бородавка може бути ознакою плоскоклітинного раку (або просто бородавкою, тому без паніки!). Рідко проявляються й базальноклітинні карциноми з пігментацією, як відрізняються смужками на пальці або нігтях ніг.

Використовуйте креми

Перед манікюром, лікарі рекомендують наносити на руки водостійкий сонцезахисний крем з фактором захисту SPF 30 або вище. Втім, попередня підготовка до процедури нанесення гель-лаку передбачає ретельне миття рук, використання лосьйону та інші процедури, які, швидше за все, знівелюють дію крему. Тож, якщо ви переживаєте про потенційну небезпеку, попередьте майстра про SPF-крем.

Серед іншого, що вам потрібно знати, записуючися на манікюр, – це те, що ультрафіолет старить шкіру. Тому ретельно подумайте про свої пріоритети.