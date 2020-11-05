Кожен з нас хоч раз чув про те, що не можна їсти фрукти на ніч, поєднувати їх з овочами, а також про те, що фрукти гниють в кишечнику. Однак це все лише популярні міфи, в які ми продовжуємо вірити через вплив фуд-блогерів та непрофесійних дієтологів.

У своєму Instagram-аккаунті нутриціолог Ольга Дорош спростовує популярні міфи, розповідає про правила правильного харчування, а також ділиться порадами, як схуднути без жорстоких дієт та обмежень.

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У недавньому пості блогерка звернула увагу на фрукти. У своєму пості Дорош зібрала 7 популярних міфів, в які ви могли досі вірити.

Міф 1. Фрукти некорисні, оскільки в них багато цукру

Річ в тім, що столовий цукор та цукор з фруктів – це два різні види цукрів, розповідає блогерка. Це підтверджує й ВООЗ.

"Вільні цукри" – це всі типи цукру в їжі, окрім природних цукрів у фруктах і молоці.

Також директор із харчування ВООЗ доктор Франческо Бранка заявив, що людям у раціоні не потрібен вільний цукор, адже він не несе поживної цінності. Соки та фреші, до речі, теж належать до вільних цукрів, оскільки в них немає харчових волокон. Відтак, цукор з соку чи фрешу швидко потрапляє у кровотік.

Зовсім інша історія з фруктами. Завдяки тривалому розщепленню їх цукри помаліше розходяться організмом, відповідно порівнювати їх з вільними цукрами, як мінімум, безглуздо.

Міф 2. Не можна змішувати овочі з фруктами

Якщо хтось переконує вас в існуванні комбінацій, де овоч заважає засвоєнню вітамінів і мікроелементів фрукта – сміливо завершуйте розмову. Наука ніяк не підтверджує цієї думки, а значить всі докази ваших опонентів ніщо інше, як вигадка.⁣⁣⠀

ВООЗ рекомендує щодня їсти 300 г фруктів та ягід / Фото Pexels

Міф 3. Від фруктів гладшають

Вага набирається від надлишку калорій, які накопичуються не через фрукти, а від булок, насичених жирів й надлишку солодкого.

ВООЗ рекомендує щодня їсти 300 г фруктів та ягід. Та й навіть якщо з’їсти 1 банан, 100 г малини, 100 г винограду – це всього лиш 200 калорій і 46 г вуглеводів. Денна норма вуглеводів при цьому 2-4 г на кг ваги. ⁣⁣⠀

⁣⁣А ось 100 г печива – це вже 300 та більше калорій, 60 г вуглеводів та цілий мікс жирів!⁣⁣⠀

⁣⁣Міф 4. Для людей, які прагнуть схуднути не можна бананів та винограду

У 100 г банану міститься 22 г вуглеводів та 95 ккал⁣⁣; 100 г винограду – це 17 г вуглеводів та 65 ккал⁣⁣. Для порівняння в 100 г “дозволеного” яблука знаходиться 10 г вуглеводів і 47 калорій.

Погодьтеся, що ці 10 грамів та 30 калорій не особливо вплинуть на вагу.

У 100 г банану міститься 95 ккал⁣⁣ / Фото Pexels

Міф 5. Фрукти гниють в кишечнику

Абсурдний міф в який вірять лише ті, хто не знає, що фрукти розщеплюються до глюкози та фруктози. ⁣⁣⠀

⁣⁣Міф 6. Від фруктів здувається живіт

Так, але не у всіх. Через ферментацію харчових волокон з фруктів, ягід та овочів, в кишечнику виникають гази (що є нормою). Інколи це може супроводжуватися здуттям.

Якщо у вас здувається живіт – зменшіть порції, не робіть солодких фруктових перекусів та замініть сирі яблука на печені.

Фрукти розщеплюються до глюкози та фруктози / Фото Pexels

Міф 7. Фрукти можна їсти лише протягом першої половини дня⁣⁣⠀

Повірте, що фрукти – не найгірше, що ви можете з'їсти ввечері. Знову ж таки, солодощі, сік або печиво принесуть більше шкоди.

Щоб добре почуватися перед сном, важливо не переїдати за день. І фрукти тут взагалі ні до чого.