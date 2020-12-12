Читаючи склад продуктів, ми не завжди задумуємося над тим, що означають ті, чи інші харчові добавки. Втім, більшість з них абсолютно безпечна. Перевірте своє знання адитивів зараз, щоб не помилитися, обираючи товар в супермаркеті.

Харчові добавки або адитиви – це природні або синтезовані речовини які додають у їжу для збільшення терміну придатності, зміни її забарвлення, консистенції або текстури. Вони не підвищують харчову цінність продуктів.

Сьогодні відомо понад 2800 найменувань харчових добавок. Деякі з них заборонені, деякі – використовуються для зберігання їжі протягом багатьох століть. Та чи всі знають, яка між ними відмінність?

Корисно 24 підготував спеціальний тест, який дасть змогу перевірити чи орієнтуєтеся ви, що означає позначка "Е" на упаковці улюблених страв.

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Готові? Розпочнімо!

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