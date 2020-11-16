Чи знаєте ви як на імунітет впливає вакцинація? А стрес, вітаміни, їжа, імуномодулятори, час та кількість сну? Так, всі ці фактори можуть вплинути на нас, але не завжди покращують нашу імунну систему. Зібрали найпоширеніші міфи про імунітет у нашому тесті. Перевірте свої знання!

Коли ми чуємо про те, що можна підвищити імунітет, виникає враження, наче імунна система має своєрідний еквалайзер, який без проблем перетягується в потрібну сторону. Але все значно складніше. Навіть схематична модель імунної системи – це декілька типів клітин з безліччю різних рецепторів. До того ж важко сказати, що імунна система є автономною, адже вона перебуває в постійному звязку з нервовою, ендокринною та іншими системами організму. Тому не існує універсального механізму, який би врегулював наш імунітет.

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Попри це, в пошуках цілющих методів, ми часто купуємося на рекламу, поради друзів чи народну медицину. Та віримо, що саме ці міри дозволять нам почуватися краще та не допустити проявів хвороби. Більшість цих методів вже не раз спростовувалися, дослідження показували їх неефективність, а МОЗ рекомендував ефективні способи, які дозволять зменшити ризик захворювання.

Що зрештою відклалося в нашій памяті можна перевірити завдяки короткому тесту Корисно 24.

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