Головний принцип здорового харчування не передбачає жорстоку дієту. Це інтуїтивний вибір корисного раціону та споживання продуктів з високим вмістом вітамінів, жирів та мікроелементів. Щоб перевірити наскільки добре ви обізнані в користі тих та інших продуктів – пройдіть короткий тест.

Ключовим фактором здорового харчування є вживання потрібної кількості калорій. Це допоможе збалансували отриману енергію та енергію, яку ви використовуєте протягом дня. Якщо ви споживаєте більше, ніж потрібно вашому організму – то, швидше за все, за деякий час у вас виникне зайва вага, адже уся невикористана енергія перетвориться в жирові відкладення, повідомляє Корисно 24.

Окрім цього ви повинні подбати про збалансований раціон, який включатиме якомога ширший асортимент продуктів. Завдяки цьому ваш організм отримає всі необхідні поживні речовини.

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Щоб перевірити чи орієнтуєтеся ви в корисних продуктах та чи не робите помилок при складанні свого раціону – пройдіть короткий тест.

Ось декілька порад, які допоможуть вдосконалити харчові звички:

Споживайте адекватну кількість калорій , яка необхідна для вашого ритму життя та виду діяльності.

, яка необхідна для вашого ритму життя та виду діяльності. Споживайте достатню кількість корисних харчових продуктів: овочів, бобових, фруктів, цільних злаків, горіхів, насіння, яєць, нежирного м’яса, риби та молочних і кисломолочних продуктів.

овочів, бобових, фруктів, цільних злаків, горіхів, насіння, яєць, нежирного м’яса, риби та молочних і кисломолочних продуктів. Уникайте частого споживання страв з високим рівнем солі, цукру та жиру.

частого споживання страв з високим рівнем Їжте повільно , адже це позитивно впливає на функціональний стан органів травлення.

, адже це позитивно впливає на функціональний стан органів травлення. Пийте достатньо рідини та обирайте напої з мінімальною кількістю калорій.

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