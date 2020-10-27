Східні напрями продовжують набирати популярності. Медитація, тайський масаж та йога стають звичними ритуалами для жінок, які прагнуть підтримувати фізичне та ментальне здоров’я. Якщо ви ставили собі питання, як покращити своє самопочуття в домашніх умовах, – цей матеріал для вас.

Вічна дилема жінок полягає в бажанні зайнятися вправами для покращення здоров’я та обставинами, які не дозволяють це зробити, повідомляє Корисно 24. Спортзал – дорого. Пробіжка на стадіоні – холодно. На заняття танцями взагалі немає часу. Доводиться шукати нові напрямки, які не вимагають зайвих зусиль.

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Одним із таких сьогодні вважається йога. На противагу іншим спортивним навантаженням, ця діяльність, яка покращує не лише тіло, але й розум. До того ж вам не знадобиться багато часу на те, щоб ввійти в форму, заняття можна проводити вдома, а тренерів замінять покрокові відеоуроки. Більше про те, як розпочати заняття йогою в домашніх умовах, – в матеріалі Корисно 24.

Готуємо місце для йоги

Для йоги потрібно небагато – зручний килимок та спокійне місце.

Як підібрати килимок для йоги / Unsplash

Ви можете послизнутися через слизьку підлогу, або просто травмуватися, втративши стабільність при виконанні складних поз. Тому для безпечної та правильної техніки варто придбати килимок для йоги. Водночас він стане основним простором вашої практики. Розстилаючи його, ви відділяєте свій внутрішній світ від всіх турбот та проблем, які вирують поза місцем для йоги.

Рекомендуємо звертати увагу на екологічність матеріалу. Це важливо, оскільки під час практики ваше тіло постійно контактуватимуть з поверхнею килимка. Натуральний склад допоможе зменшити ризик дискомфорту, неприємних запахів та алергічних реакцій.

Деякі вчителі акцентують увагу на правильному місці для занять. Це може бути окрема зона в спальній кімнаті або веранда. Для налаштування на східну атмосферу, ви можете додати ароматичні палички, свічки, кристали чи співаючі чаші. Переконайтеся, що атрибутика стане додатковою мотивацією для занять.

Підбираємо одяг для йоги

Зручний одяг для йоги / Unsplash

Зручний одяг збільшує шанс га те, що ви отримаєте задоволення від йоги. Підберіть легінси, шорти, широкі штани (“аладіни”), спортивний топ або просто футболку з бавовни чи льону. Перед заняттям оцініть крій. Якщо ви відчуваєте дискомфорт – змініть комплект, оскільки тривале тертя може призвести до травм.

Нехай під рукою завжди буде накидка або тепла кофта. Додатковий шар одягу знадобиться на початку практики, коли ви ще не розігріли своє тіло, а також під час відпочинку в шавасані.

Визначаємо напрямок йоги та підбираємо вчителя

Варіанти вправ йоги для початківців

Деякі види йоги більш спокійні і повільні, деякі настільки активні, що не поступаються виснажливим тренуванням в залі.

Найпростіший спосіб вибрати те, що вам подобається, – знайти вчителя, який відповідає вашому ритму. Також врахуйте, що людина, яка розповідатиме про базові знання, викликала у вас довіру. Вам повинні симпатизувати голос, мова, манера та пояснення вчителя. В іншому разі існує ризик, що ви припините свої заняття, так і не підійшовши до найцікавішого.

І ще одне: необов'язково займатися з учителем щоразу. Отримавши кілька базових поз та зв'язок, ви можете повторювати їх в різних послідовностях, змінювати комбінації та досліджувати, що з запропонованих варіантів найбільше подобається вашому тілу.

Плануємо час

Займайтеся в зручний для вас час / Unsplash

Щоб виробити сталу звичку – дотримуйтеся регулярності. Сплануйте зручний час та тривалість заняття, яка впишеться у ваш графік. П'ять-десять хвилин можна знайти навіть в найбільш насиченому дні.

Практику можна розбити на кілька частин: ранок присвятіть активній частині, а дихання і медитацію перенесіть на вечір. Якщо ж ви "сова", яка з важкістю встає з ліжка, – розпочніть день з простих рухів, а протягом дня надолужте повноцінне заняття.

Станьте своїм вчителем

Для того, щоб фіксувати прогрес та виявляти неточності знадобиться "погляд збоку". Знімайте заняття на відео, робіть фото, практикуйтеся біля дзеркала – це якісно покращить практику та продемонструє розвиток.

Спостерігайте за своїми рухами / Unsplash

Деякі тренери наголошують, що початківцям варто завести щоденник, в який потраплять записи вашого відчуття під час заняття. Такий аналіз допоможе самостійно вибудувати комфортну практику.