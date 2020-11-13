Журналістка Фабіана Буонтемпо, яка є шанувальницею сім'ї Кардаш'ян та адепткою щоденних тренувань, вирішила провести експеримент. Дівчина обрала фітнес-програми двох сестер Хлої та Кім і вирішила дослідити, яка з них буде ефективнішою, повідомляє Insider.

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Свій експеримент дівчина почала з тижня в стилі Кім Кардаш'ян. Знаменитість тренує сідниці та ноги двічі на тиждень і Фабіана спробувала повністю відтворити заняття.

Тренування в стилі Кардаш'ян / Фото Insider

Оскільки Кім відома ранніми заняттями в тренажерному залі, журналістка прокинулася близько 6 ранку та вирушила на тренування. Спершу вона повторила кілька розтяжок і розігріла ноги присіданнями: спочатку без гантелей, потім – з ними. Фабіана взяла дев'ятикілограмові гантелі та зробила три підходи по вісім присідань.

Дівчина відтворила базові силові вправи на прямих ногах, опрацювала сухожилля і сідниці.

Тренування в стилі Кардаш'ян / Фото Insider

Найважче Фабіані дався підхід з 20 кілограмовими гантелями. Попри чудову фізичну форму дівчина не змогла зробити більше, ніж 10 повторень.

Якщо певна процедура працює для знаменитості, це не означає, що вона працюватиме для вас

Оскільки Кім має звичку прогулюватися, Фабіана теж пішла на вечірню прогулянку. Так, на думку дівчини, вона уникне болю у м'язах, які очікують її на ранок.

Але прогулянка не допомогла. Зранку Фабіана прокинулася втомленою, але зраділа, що сьогодні не доведеться робити кардіо та важкої атлетики.

Тренування в стилі Кардаш'ян / Фото Insider

Натомість журналісту очікували вправи на прес. Це здавалося легкою затією, але через 20 повторень кожної вправи дівчина зізналася, що в неї горіло все тіло.

Це повторювалося щодня: і коли дівчина опрацьовувала верхню частину тіла, і коли проводила комплекс тренувань на ноги.

У неї так багато вправ, чого я тільки не робила. Я скручувалась, розтягувалася, підіймала ноги, руки, боксувала, весь час додавала вагу. Коли тиждень закінчилася, я раділа тільки одному: що я зможу один день відпочити.

Тренування в стилі Кардаш'ян / Фото Insider

Тиждень тренувань за розкладом Хлої Кардаш'ян почався для Фабіанів з кардіо та тривала лише 30 хвилин.

Я боксувала з уявним супротивником, імітувала бій з тінню... Мені було легко і весело.

Оскільки Хлої надає перевагу вправам, які задіюють кілька груп м'язів, другий день тренувань видався не таким простим, як здавалося. До навантаження довелося додати тренажер, пропрацювати на ньому все тіло, поприсідати, а також зробити віджимання. Приємним бонусом став третій день. Це була йога, яка здійснила релаксуючий ефект на все тіло.

Тренування в стилі Кардаш'ян / Фото Insider

У наступні дні дівчина опрацьовувала верхню і нижню частини тіла та зізналася, що це було цікаво, адже вправи виявилися не такими однотипними, як у Кім.

Тренування в стилі Кардаш'ян / Фото Insider

У висновках до експерименту дівчина зазначила:

Загалом, обидві сестри навчили мене нових вправ, які я хочу включити у свої майбутні заняття.

Коли я займалася по рутині Хлої, мені не було нудно. Кожен раз після занять я не відчувала, що мені хочеться померти.