Сніданок – найважливіший прийом їжі. Він постачає нас енергією і запобігає переїданням протягом дня. Та чимало людей не можуть налаштуватися зранку на перший прийом їжі. Одні не встигають через брак часу, інші – не їдять через особливості організму. Чи може початок дня супроводжуватися відмовою від сніданку та що з цим робити – у нашому матеріалі.

Про користь сніданків можна говорити безкінечно, але що робити, якщо після пробудження організм не відчуває голоду? Відповіді на найважливіші питання про ранковий прийом їжі зібрав ресурс How to Green.

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Чи варто змушувати себе снідати?

Чимало досліджень говорять про те, що пропускати сніданок – шкідливо. Тож не дивно, що у багатьох виникає дилема щодо ранкового прийому їжі.

По-перше, для будь-якого прийому їжі найголовніше – відчувати голод. Якщо його немає, тоді насильно запихати в себе їжу все ж не варто. По-друге, сніданок – це будь-яка їжа, прийнята протягом двох годин після пробудження. Тому випийте склянку теплої води з лимоном натщесерце та почеркайте півтори години до появи голоду.

Що робити, якщо немає часу на повноцінний сніданок?

Для тих, хто постійно поспішає або обирає зайві 15 хвилин сну, існує кілька варіантів швидких, смачних і поживних сніданків. Приготуйте смузі, тост з авокадо або з'їжте мюслі з мигдальним молоком. Ще одне рішення – приготувати їжу звечора.

Готуйте їжу звечора / Фото Pexels

Чи можна пропустити сніданок, якщо пізно повечеряти?

Дієтологиня Мішель Мей зазначає, що потрібно снідати тільки в тому випадку, якщо ви не їли всю ніч. Тому, пропустити сніданок можна, якщо ви не голодні чи пізно повечеряли. З подібною теорією погодилися прихильники інтервального голодування.

Що відбувається з організмом, якщо часто пропускати сніданок?

Ті, хто дотримується інтервального голодування або різних дієт, погодяться з результатами дослідження Journal of Nutritional Science. У них йдеться про те, що у людей з надмірною вагою відсутність сніданку протягом місяця не тільки не призводить до схуднення, а й сприяє підвищенню рівня холестерину. Інші дані показали, що жінки, які часто пропускають сніданок, мають вищий ризик розвитку діабету в порівнянні з жінками, які снідають щодня.

Чи можна пропускати сніданок / Фото rawpixel

Чи можна набрати зайву вагу від сніданку?

Згідно з дослідженнями, якщо сніданок допомагає вам не переїдати протягом дня, не варто його пропускати. Але, якщо ранковий прийом їжі просто додає додаткові 800 калорій до вашого раціону, вага збільшуватиметься. Не забувайте, що, вживаючи велику кількість їжі за сніданком, вам потрібно зменшити кількість калорій під час іншого прийому їжі.

Скільки їсти на сніданок / Фото Rawpixel

Як не переїдати, якщо з ранку відчувається сильне почуття голоду?

У сильного почуття голоду зранку є кілька причин. Основна – це почуття спраги, яке ми часто плутаємо з бажанням поїсти.

Іншими причинами сильного почуття голоду може бути втома або спроби організму подолати стрес.

Скільки потрібно їсти на сніданок?

Дієтолог Мішель Мей у своєму виступі на TED зазначила, що дотримується принципу усвідомленого харчування і стверджує, що потрібно їсти стільки, щоб почуватися краще, аніж до сніданку.

Прислухайтеся до свого організму та відчуйте момент ситості!