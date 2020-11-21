Американські біохіміки розробили гіпоалергенну фарбу для волосся, основним компонентом якої стали гриби.

Нова фарба із печериць, винайдена американськими біохіміками, відрізняється гіпоалергенністю та стійкістю. До того ж фарбування за допомогою цієї речовини захистить волосся від негативного впливу ультрафіолетового випромінювання, повідомляє Chemistry of Materials.

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У шкірі, волоссі та нігтях міститься меланін. Цей пігмент забарвлює клітини, захищаючи їх від радіації та ультрафіолету. Також меланін міститься в грибах. Дослідники виділили з них природні ферменти, допрацювали їх та отримали відмінний результат – штучний компонент, який можна застосовувати для пігментації волосся.

Фарба для волосся з печериць / Фото Pexel

Розробники заявляють, що інноваційна фарба безпечна для організму, стійка на волоссі, захищає волосся від зовнішніх подразників та не тьмяніє.

У багатьох людей є алергія на фарби для волосся. Ми сподіваємося, що наша розробка допоможе їм, оскільки меланін в нашому організмі вже є, і сумнівно, що у когось може розвинутися алергічна реакція й на нього.

За допомогою природного ферменту пофарбувати волосся поки що можна лише в природні кольори: русявий, каштановий, рудий і чорний. Але вчені пообіцяли придумати, як урізноманітнити лінійку кольорів. Тож невдовзі фарбування волосся може стати процедурою, яка оберігатиме і волосся, і екологію в цілому.