Звичайна практика йоги допомагає людям з безсонням швидше засинати та краще висипатися. Тож, якщо ви страждаєте від недосипу, частих прокидань посеред ночі та важких ранкових підйомів – спробуйте ці 3 вправи.

Якщо ви хочете заспокоїтися, розім'яти тіло та освіжити думки, вечірня йога – те, що вам потрібно. Комплекс цих трьох асан, які займуть до 20 хвилин вашого часу, ідеальне рішення, щоб заспокоїти нервову систему та позбутися від втоми, повідомляє Корисно 24.

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Ашва Санчаласана

Відео з каналу VENTUNO YOGA

Присядьте і потягніться руками вперед. Подумки намагайтеся дотягнутися якомога далі. Постарайтеся при цьому не зводити коліна та не переносити вагу тіла на носочки. Обов'язково подбайте про вирівнену спину.

У цій асані слід дихати спокійно і глибоко. В ідеалі виконання вправи займає до 5 хвилин, але якщо ви відчули сильний дискомфорт в ногах – розпрямтеся та відпочиньте кілька секунд.

Якщо для вас це дуже складно, використайте стіну – притуліться до неї спиною, зігніть ноги та повільно спустіться. Спробуйте зігнути коліна до 90 градусів.

Якщо у вас виявлено проблеми з колінними суглобами – краще уникнути подібних навантажень.

Чатуранга

Відео з каналу Yoga With Adriene

Зробіть хвилинний відпочинок після попередньої вправи. Далі – зігніть руки в ліктях. Вас повинні тримати суглоби рук і плечей. При цьому плечі не можуть "вилазити" за корпус, а долоні бажано розмістити під плечима. Дихайте рівно і глибоко.

Щоб було простіше, починайте вправу з колін. Зігнуті в ліктях руки щільно притискайте до тулуба, так виконати асану буде значно легше.

Ця вправа зміцнює прес, спину, руки та ноги, а заодно оздоровлює внутрішні органи та дихальну систему.

Супта Конасана

Відео з каналу Катерина Буйда FITOYOGA

Ляжте на підлогу, відірвіть від підлоги ноги та тулуб так, щоб тіло прийняло форму кута. Руки тримайте над землею, спину – прямо. Балансуйте на п'ятій точці й відчуйте напругу преса.

Тут вистачить 1-2 хвилини, але спочатку можете триматися стільки, скільки вийде. До речі, легке тремтіння в тілі при виконанні цієї асани – це нормально.

Що зміниться внаслідок регулярного виконання асан

Через 3-4 тижні регулярного виконання комплексу, ви помітите, що живіт підтягується, спина випрямляється, ноги стають стрункішими та міцнішими, а стрес більше не заважає спати.

Ці три вправи стануть першим кроком до серйозної практики йоги. І незабаром ви помітите, що стали сильнішими, витривалішими й тепер можете виконувати складніші асани.