У цьому світі біль чатує на кожному кроці: необережний дотик до гарячої пательні, падіння на вкритих ожеледицею сходах, біль у жінок під час місячних, зубний біль, "крепатура" після копання картоплі, біль у м’язах після фізичного навантаження та ще безліч варіантів які нам і не перерахувати.

Попри таку багатоваріантність, ми спробуємо відповісти на поширені питання.

Що таке біль і чому він виникає?

Які види болю розрізняють та в чому полягає їх відмінність?

Що робити, якщо вас спіткав біль?

Отже, почнемо говорити зрозумілими словами.

Біль – це відчуття, що виникає внаслідок подразнень нервових закінчень. Виникнення болю супроводжується цілою ланкою об’єктивних змін в організмі, які стосуються усіх функціональних систем (дихання, кровообігу, тощо).

Тобто біль – захисна реакція організму, яка сигналізує про патологічний процес. Якщо вчасно не взяти ситуацію під контроль, результати можуть бути не такими, як ми очікуємо.

Види болю

Згідно з механізмом утворення, розрізняють запальний та спастичний біль.

Запальний біль виникає внаслідок запального процесу, а спастичний – це наслідок спазму м’язів. Тож поговоримо докладніше в чому їх відмінність.

Запальний біль / Фото Rawpixel

Запальний біль, як правило, відрізняється гострим характером, інтенсивність якого більш виражена у спокої, а больові відчуття інтенсивніші на початку руху (інколи рухи зменшують біль). В таких випадках кажуть, що людину турбує вранішня скутість. Для полегшення стану їй потрібно "розходитись", тобто пройти з десяток кроків.

Дуже часто люди з такою проблемою вже мають певний "набір" препаратів, які доводиться приймати з різною періодичністю. Здебільшого, це різні знеболювальні й протизапальні препарати. Але ж, якщо хворий приймає протизапальні засоби, чому через певний період його знову турбує та ж сама проблема, а в деяких хворих стан може й зовсім погіршитись?

Що робити, якщо вас спіткав біль

Все це відбувається через те, що, усунувши біль, ми не усунули саму проблему. Стандартні методи й засоби лікування просто блокують симптоми і не дають змоги завершити запалення правильно. Запальний процес вважається завершеним не тоді, коли людина не відчуває болю чи дискомфорту, а тоді, коли орган чи частина тіла повністю відновили свою структуру і функції на клітинному рівні.

Траумель С / Фото Heel

Саме в таких випадках можна застосовувати Траумель С, який успішно використовується, як універсальний препарат при запальних процесах будь-якої локалізації та має цілий ряд переваг:

практично немає протипоказань;

немає вікових та інших обмежень (крім індивідуальної чутливості до компонентів препарату);

відсутні побічні ефекти, що характерні для групи нестероїдних протизапальних препаратів, тому може використовуватись в схемах, що передбачають довготривале лікування;

наділений протизапальним, анальгезуючим, імуномодулюючим ефектом;

активує захисні сили організму та нормалізує порушенні функції коштом рослинних та мінеральних компонентів в його складі.

Що робити, якщо у вас спазми

Спастичний біль / Фото Pexels

А тепер поговоримо про спастичний біль та з‘ясуємо, що ж таке спазм.

Спазм – це раптове, короткочасне, мимовільне, як правило, болісне, скорочення м‘язу або їх групи. Як наслідок, відчуття болю в один момент може бути досить сильним, а через мить вже нічого не турбує.

Больові спазми виникають через загострення хронічних хвороб: холецистити, захворювання шлунково-кишкового тракту, гінекологічні захворювання та хвороби сечовидільних шляхів.

Безумовно, основною групою препаратів для лікування спастичного абдомінального болю є спазмолітики, які можна призначати відразу після виникнення болю, тоді як анальгетики не бажані та й не є досить ефективними в таких випадках.

Спаскупрель / Фото Heel

В подібних ситуаціях в пригоді може стати, наприклад, препарат Спаскупрель.

Основна його дія направлена на усунення спазмів гладкої мускулатури (шлунку, кишківника, жовчного міхура, матки, сечовивідних шляхів). Внаслідок біорегуляційного спазмолітичного ефекту, він відновлює фізіологічні механізми на клітинному рівні, що своєю чергою приводить до поліпшення кровопостачання органу, зменшення гіпертонусу та регенерації його фізіологічних функцій, які допоможуть відновитись організму в повному обсязі.

Важливо. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов‘язково ознайомтесь з інструкцією на лікарський засіб.

Будьте здорові!