Відмова від однієї процедури допоможе вашій шкірі почуватися краще – порада косметологині
Виявляється, що навіть найбільш ідеальний та комплексний догляд за шкірою можна знівелювати, якщо неправильно завершувати процедуру вмивання.
Проаналізувавши стан шкіри своїх клієнток, косметологиня Божена П‘ясецька виявила ритуал, який провокує висипання навіть у тих жінок, які бездоганно доглядають за обличчям та тілом.
Найчастіше помилка відбувається на етапі контакту шкіри із рушником, повідомляє Bozhena_Pyasetska
Читайте також: Що таке імунітет шкіри та як його підтримувати: вітаміни, антиоксиданти, зволоження
Окрім неправильного раціону, стресу та змін в гормональному фоні, до погіршення стану шкіри призводить застосування несвіжого рушника після вмивання.
Коли я розпочала свою діяльність, то додавала пам’ятку клієнтку, де писало; "Застосовувати одноразові рушники!!!"
Порада не втрачає своєї слушності й зараз. І ось чому.
Що не так з рушником
Рушник, який ви вішаєте у ванній, швидко стає брудним та набирає безліч бактерій, які неможливо помітити неозброєним оком. Саме вони провокують появу висипань на шкірі.
Чим замінити
Найкращою альтернативою косметологиня вважає паперові серветки, які є стерильними на відміну від звичайного рушника.
Не бійтеся експериментувати і відмовлятися від звичних етапів в своєму ритуалі
Поділитися новиною