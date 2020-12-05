Виявляється, що навіть найбільш ідеальний та комплексний догляд за шкірою можна знівелювати, якщо неправильно завершувати процедуру вмивання.

Проаналізувавши стан шкіри своїх клієнток, косметологиня Божена П‘ясецька виявила ритуал, який провокує висипання навіть у тих жінок, які бездоганно доглядають за обличчям та тілом.

Найчастіше помилка відбувається на етапі контакту шкіри із рушником, повідомляє Bozhena_Pyasetska

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Окрім неправильного раціону, стресу та змін в гормональному фоні, до погіршення стану шкіри призводить застосування несвіжого рушника після вмивання.

Коли я розпочала свою діяльність, то додавала пам’ятку клієнтку, де писало; "Застосовувати одноразові рушники!!!"

Порада не втрачає своєї слушності й зараз. І ось чому.

Що не так з рушником

Рушник, який ви вішаєте у ванній, швидко стає брудним та набирає безліч бактерій, які неможливо помітити неозброєним оком. Саме вони провокують появу висипань на шкірі.

Чим замінити

Найкращою альтернативою косметологиня вважає паперові серветки, які є стерильними на відміну від звичайного рушника.

Не бійтеся експериментувати і відмовлятися від звичних етапів в своєму ритуалі