Всі дивляться на випадіння волосся по-різному. Дехто звик гіперболізувати проблему, дехто – ігнорує цей фактор навіть в ті моменти, коли варто звернутися до лікаря. Однак випадіння волосся – це нормально. Важливо лише контролювати кількість втрачених волосків.

Гребінець з великою кількістю волосин або фільтр зливу для душу з надмірним скупченням волосся й дійсно насторожує. Але, швидше за все, те, що ви бачите не повинно вас турбувати, повідомляє Lifehacker.

Якщо ви хочете переконатися, що ваше випадіння волосся не є аномальним, пропонуємо прості способи перевірити це просто зараз!

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Що вважається нормою

Випадіння волосся / Фото Pexels

За даними Американської академії дерматології, в середньому, людина втрачає від 50 до 100 волосин на день, тому не панікуйте, якщо побачите ще одне пасмо у своїй ванній. Відтак існує різниця між нормальною та надмірною втратою волосся.

AAD зазначає, що випадання волосся – це тимчасова втрата дещо більшої кількості волосся, ніж зазвичай. Це цілком нормальне явище, яке виникає на тлі стресу, схуднення, підвищення температури тіла, застуди, застосування протизаплідних таблеток чи догляду за близькими, які перенесли важке захворювання. Таке випадіння триває від 6–9 місяців, після чого його ріст та втрати вирівнюються та стабілізуються.

Інший вид надмірного випадіння проявляється в ситуаціях, коли волосся зовсім припиняє свій ріст. Це може бути як спадкове випадання волосся, так і наслідок неправильного догляду та хіміотерапії. У цих випадках волосся не відростатиме, поки ви не усунете фактор, який провокує порушення, окрім випадку. коли це зумовлено генетикою.

Якщо ви хочете перевірити наскільки нормальною є інтенсивність випадіння вашого волосся – ось два прості способи, які можуть вам допомогти зробити це просто зараз!

Тест на надмірну втрату волосся / Фото Pexels

Перший спосіб: спробуйте витягнути волосся

Пластичний хірург Джеймс К. Маротта, який спеціалізується на відновленні волосся, пропонує пройти простий тест в домашніх умовах. Візьміть між пальцями орієнтовно 60 волосків і потягніть їх. Нормально, якщо в вашій руці залишиться до 8 волосків. Якщо ця кількість 15–25, це може свідчити про надмірну втрату волосся.

Лише 90% волосся на голові перебувають у фазі росту, інші 10% – "відслужили своє та відпочивають". Коли останнє випадає, це вивільняє місце на голові для нового, непошкодженого волосся.

Другий спосіб: тест з гребінцем

Перед миттям волосся спробуйте розчесати потилицю. Робіть це, нахилившись над білою тканиною на якій буде легко виявити волосся, яке випало. Згідно з дослідженням, ви повинні побачити 10 волосків.

Звичайно, варто пам'ятати, що ці цифри є приблизними й можуть відрізнятися у людей з різними типами волосся. Крім того, з віком люди втрачають більше волосся – і це теж нормально.