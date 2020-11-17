Фізіотерапевти зазначають, що звичка сутулитися може стати причиною серйозних проблем зі здоров'ям. Серед таких – шлунково-кишковий рефлюкс або хронічна втома та проблеми з диханням.

Сутулість не є окремим захворюванням, але їх вважається передумовою. Найчастіше порушення постави призводить до проблем з хребтом, суглобами, та внутрішніми органами, повідомляє Корисно 24.

Читайте також: Що трапиться з вашим тілом, якщо ви робитимете планку щодня

Як перевірити спину

Притулитися до стіни

Притуліться спиною і п'ятами до стіни. Якщо все в порядку – в районі шиї та попереку повинні утворитися увігнуті криві. Ці проміжки повинні бути розміром в долоню. До речі, якщо відстань від стіни до спини значно більша, ніж долоня – це теж ознака порушення.

Як перевірити спину вдома / Фото Pexels

Діагностика “на око”

Якщо ви переживаєте за свою поставу, але підстав звертатися до лікаря поки що немає – вигніться та попросіть близьких подивитися, чи на одному рівні знаходяться ваші лопатки, а також чи немає реберного горба.

Шийна вісь

Шия повинна бути на одній лінії з основною віссю хребта. Відхилення в цій ділянці можуть свідчити про викривлення шийного відділу.

Профілактика та вправи

Фізкультура для профілактики сутулості / Фото Pexel

Лікувальна фізична культура – найпростіший спосіб позбутися від сутулості.

Кішка

Ефективна та проста вправа “кішка”. Встаньте на карачки та вигніть дугою спину, напружуючи прес, потім прогніться в попереку, піднявши голову.

Баланс

Стоячи на колінах, випряміть ліву руку і праву ногу, зафіксуйтеся в такому положенні на 10 секунд та змініть ногу і руку. Зробіть 5-7 підходів.

Притискання колін до грудної клітки

Лежачи на спині, притискайте черзі коліна якомога ближче до грудей. Для правильного виконання вправи – обхопіть гомілка руками та тягніть носок на себе.

Велосипед

Вправа “велосипед” допоможе зміцнити м'язи преса. Виконуйте цю вправу кожного дня, протягом 1 хвилини.

Човник

Вправа “човник”. Лежачи на животі, обхопіть свої щиколотки руками, максимально прогніться і покачайтеся протягом 30 секунд. Відпочиньте. Потім повторіть вправу ще 3-4 рази.

Напівмісток

Виконуйте вправу лежачи із зігнутими ногами в колінах. Ступні повинні повністю доторкатися до підлоги. Підніміть таз, не відриваючись лопатками від підлоги (можете підтримувати поперек руками). Зафіксуйтеся в положенні на 30-40 секунд. Виконайте вправу 3-4 рази.

Прогин

Лежачи на спині, упріться ступнями в стіну, плавно прогніться назад, спираючись руками на підлогу. Зафіксуйтеся. Не допускайте хворобливих відчуттів. Поверніться в вихідне положення та повторіть праву ще 4 рази.

Присідання пліє

Встаньте спиною до стіни (підборіддя підведене, плечі опущені, спина пряма), коліна ширше плечей. Присідайте з вивернутими в сторону колінами. Це повинно нагадувати балетні рухи.