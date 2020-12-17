Практично всі запальні процеси в людському організмі, супроводжується підвищеною температурою тіла. Тож, що потрібно знати про цей стан, щоб надати правильну допомогу собі та близьким?

Температура є одним з найрозповсюдженіших симптомів застуди та може з’являтись в будь-якому віці. Її високий рівень особливо небезпечний для дітей, оскільки захисні функції їх організму знаходяться на етапі формування, а внутрішні процеси терморегуляції не досконалі.

Сьогодні ми з’ясуємо, що являє собою температура тіла, як правильно її виміряти та що може стати причиною лихоманки.

Температура тіла — це показник теплового стану організму тварин і людини. Підтримка цього показника в певних межах — одна з найважливіших умов нормальної життєдіяльності.

Що впливає на температуру тіла

Цікаво, що на температуру тіла суттєво впливає навіть температура навколишнього середовища.

Температура шкіри кінцівок в нормі становить близько 30°C. Під час перебування у фінській сауні, де температура повітря становить 80–100°C, вона може підвищитись до 45–48°C, а при переохолодженні – знижуватись до 5–10°C.

Також температура тіла може коливатися сезонами: влітку вона на 0,1–0,3°C вища, ніж взимку.

Що впливає на температуру тіла / Фото Pinterest

На стовпчик термометра вплине й метод вимірювання. Адже вимірювати температуру тіла можна не лише під пахвами, а й за допомогою інших частин тіла:

при ректальному визначенні температури (вимірювання її в прямій кишці) в нормі вона буде близька до 37°C;

температури (вимірювання її в прямій кишці) в нормі вона буде орально (вимірювана в ротовій порожнині, під язиком) вона буде меншою на 0,2–0,3°C , якщо порівнювати з показником ректального визначення;

(вимірювана в ротовій порожнині, під язиком) вона , якщо порівнювати з показником ректального визначення; у паховій западині вона становитиме 36,6°C.

Останній фактор, який впливає на температуру тіла – час доби.

У людей можливі виражені добові коливання температури тіла у діапазоні 0,1–0,6°C.

Найвища температура тіла відзначається у другій половині дня, найнижча – вночі.

Що відомо про ступені підвищення температури

Згідно з відношенням до нормального рівня температурних показників, виділяють 5 ступенів її підвищення:

субнормальна (спостерігається у людей похилого віку і різко ослаблених людей) – 35–36°C;

(спостерігається у людей похилого віку і різко ослаблених людей) – 35–36°C; субфебрильна (слабка) – коли температура підвищується не більше, ніж на 1°C від нормальної температури тіла;

(слабка) – коли температура підвищується не більше, ніж на 1°C від нормальної температури тіла; фебрильна (помірна) – температура підвищується на 1–2°C;

(помірна) – температура підвищується на 1–2°C; піретична або висока – до 3°C;

– до 3°C; гіперпіретична (дуже висока) – більше ніж на 3°C, у порівнянні з максимальною нормою.



Коли можна збивати температуру / Фото Gettyimages

Отже, якщо температура тіла менше ніж 39°C, її не потрібно збивати (окрім випадків, що входять в групу ризику). Це стосується як дорослих хворих, так і дітей. Лише в разі, якщо позначка термометра піднялася ближче до цифри 39, організм починає втрачати рідину в надмірній кількості, надзвичайно відчутне підвищення потреби в кисні, виникає негативний вплив на функції внутрішніх органів та роботу нервової системи.

Високий рівень температури тіла – це універсальна реакція організму на вторгнення збудників різноманітних хвороб, які можуть бути викликані вірусами або бактеріями.

Завдяки підйому температури, організм вступає в особисту боротьбу зі збудником, створюючи несприятливі умови для його існування й розмноження. Водночас відбувається активізація імунних систем організму та утворення антитіл для стимуляції фагоцитозу (поглинання бактерій лейкоцитами).

А як же бути батькам малюка, якщо в нього піднялась температура? Які препарати допоможуть збити температуру та не нашкодять здоров’ю малечі?

Температура у дітей: методи боротьби / Фото Rawpixel

Температура у дітей

Відомо, що велика кількість захворювань у дітей, особливо вірусного генезу, супроводжується підвищенням температури тіла, і часто цей симптом може бути першим чи навіть єдиним проявом хвороби. За перебігом, залежно від особливостей тепловіддачі організму, розрізняють 2 види лихоманки: "рожеву" ("червону") і "бліду".

Рожева лихоманка

При "рожевій" лихоманці загальний стан дитини, всупереч суттєвому підвищенню температури тіла, порушується незначною мірою: шкіра червона, гаряча на дотик, волога, кінцівки теплі. Відбувається адекватна тепловіддача.

Тож, якщо ви помітили, що шкіра дитини червона та гаряча на дотик, це означає, що варто вдатися до таких заходів:

дитину слід розкрити, забезпечивши доступ свіжого повітря;

дати достатню кількість рідини (теплий чай, мінеральна негазована вода, морси, відвари малини, шипшини тощо);

(теплий чай, мінеральна негазована вода, морси, відвари малини, шипшини тощо); застосувати фізичні методи охолодження : обтирання тіла водою температурою 24–28°C. Варто пам’ятати, що прохолодна вода може викликати спазм судин, що зменшить тепловіддачу внутрішніх органів;

: обтирання тіла водою температурою 24–28°C. Варто пам’ятати, що прохолодна вода може викликати спазм судин, що зменшить тепловіддачу внутрішніх органів; якщо дитина почала пітніти, треба частіше змінювати одяг на сухий та давати більше пити;

на сухий та давати більше пити; жарознижувальні препарати показані при температурі тіла у пахвовій ділянці >38,5°C.



Види лихоманки / Фото Pinterest

Бліда лихоманка

При "блідій" лихоманці спостерігається периферичний спазм судин, бліда, "мармурова", суха шкіра, кисті та стопи – синюшного кольору, холодні кінцівки. Погіршується загальний стан дитини: пригнічення, кволість, сонливість (можливе збудження), можуть виникати галюцинації та судоми. За такого самопочуття тепловіддача порушена.

Невідкладна допомога при "блідій" лихоманці:

жарознижувальні засоби призначають при температурі >38°C, а у дітей з групи ризику – >37,5°C;

не можна використовувати обтирання водою, оскільки це лише посилить спазм судин;

температуру тіла слід перевіряти кожні 20–30 хв, поки вона не знизиться до 37–37,5°C.

В обох випадках знадобляться препарати, що допомагають організму самостійно регулювати температуру тіла. Наприклад, натуральний препарат рослинного походження Вібуркол.



Вібуркол | Фото Heel

Він показаний при запальних захворюваннях ЛОР-органів, інфекційних захворюваннях, в т.ч. ГРВІ. Препарат регулює температуру тіла (не є жарознижувальним засобом), заспокоює нервове збудження, зменшує біль, має протизапальну та спазмолітичну дії, полегшує стан хворого при інтоксикації. Препарат можна застосовувати для лікування дітей з народження.

Якщо причиною лихоманки є вірус



Енгістол / Фото Heel

Як правило, однією з основних причин лихоманки може бути вірус. В таких випадках лікарі можуть рекомендувати засоби, що покращують захисні функції організму. Наприклад, Енгістол, основною властивістю якого є активація неспецифічних механізмів захисту організму при гострих та хронічних захворюваннях вірусної етіології, буде доцільним, обґрунтованим та безпечним. Адже до складу препарату входять натуральні компоненти, він немає вікових обмежень і може застосовуватися для дітей з народження. Через свій натуральний склад та збалансовані дози, препарат не має токсичного впливу на печінку та має мінімальну кількість протипоказань.

Для усунення запалення

Гарячкові стани часто супроводжуються запальним процесом. На жаль, далеко не всі протизапальні препарати можуть застосовуватись для дітей та бути не лише ефективними, а й безпечними. Лікуючи дітей, важливо правильно завершити запальний процес будь-якої локалізації. А неефективне заліковування гострого запалення згодом може перейти в хронічну форму та турбувати маленького пацієнта і в старшому віці.



Траумель / Фото Heel

Зменшити ризики ускладнень в майбутньому та покращити перебіг захворювання можуть таблетки Траумель С. Завдяки своєму складу, препарат регулює перебіг патологічного процесу та може попереджати перехід запалення з гострої в хронічну форму, що дозволяє завершити цей процес правильно, навіть на клітинному рівні та в максимально короткі терміни. Перераховані ефекти виявляються завдяки активації захисних сил організму. До того ж препарат рекомендований для застосування дітям від народження.

Перед застосуванням препаратів необхідно проконсультуватися з лікарем та обов’язково ознайомтесь з інструкцією лікарські засоби.

Будьте здорові!