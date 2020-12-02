Наше сьогодення важко собі уявити без гаджетів. Процес диджиталізації суспільства набрав таких обертів, що зупинити його не можливо. Все частіше ми стаємо залежними від комп‘ютерів чи планшетів. Говорити про телефони й зовсім немає сенсу – практично все населення більше не уявляє життя без щоденного спілкування в соціальних мережах чи на інших Інтернет-платформах.

Якщо в ситуації зі смартфонами не все так погано, адже ми можемо самостійно керувати тривалістю їх використання, то ситуація з офісними працівниками залишається менш сприятливою. Практично весь свій робочий час вони проводять за моніторами й зменшити час роботи їм точно не під силу. Оскільки монітор може негативно вплинути на систему зору – в офісних працівників нерідко розвивається проблема поступового погіршення зору. До того ж тривале перенапруження може призвести до почервоніння очей, сльозотечі, подразнення та відчуття сухості.

Як бути, якщо уникнути довготривалого контакту з монітором неможливо? Сьогодні пропонуємо ефективні вправи, направленні на запобігання чи усунення проблем з системою зору.

Робота за монітором впливає на зір / Фото Rawpixel

Комплекс для покращення зору

Виконуйте горизонтальні рухи очима направо-наліво;

Рухи очними яблуками вертикально вгору-вниз;

Кругові рухи очима за годинниковою стрілкою та в протилежному напрямку;

Інтенсивні замикання та розмикання очей у швидкому темпі;

Рухи очима по діагоналі;

Зведення очей до носа. Для цього на перенісся поставте палець та подивіться на нього. При цьому зіниці легко "з'єднуються".

Часті моргання очима;

Робота очей "на відстань". Спочатку потрібно сконцентрувати погляд на речі, яка знаходиться поблизу, а потім подивіться вдалину (бажано перевести погляд у вікно). Постарайтесь роздивитись максимально віддалені предмети.

Кожну з цих вправ рекомендовано повторювати не менше 6 разів.

Вправа для зняття втоми з очей / Фото Pinterest

Комплекс для профілактики та лікування короткозорості

Відхилиться назад та зробіть глибокий вдих. Нахиляючись вперед, видихніть набране повітря;

Схиліться на спинку стільця, прикрийте повіки, міцно замружте очі, відкрийте повіки;

Поставте руки на пояс, поверніть голову вправо, подивіться на лікоть правої руки. Після цього – поверніть голову вліво та подивіться на лікоть лівої руки. Поверніться у вихідне положення;

Подивіться вгору, виконайте кругові рухи за годинниковою стрілкою. Повторіть вправу в протилежному напрямку;

Витягніть руки вперед, подивіться на кінчики пальців. Слідкуючи очима за руками, підніміть руки догори (вдихаючи). Голова при цьому повинна бути нерухомою. Вдихаючи, опустіть руки.

Вказані вправи бажано повторювати через кожні 40-50 хвилин роботи за комп‘ютером. Тривалість одного такого тренування 3-5 хвилин.

Комплекс для зняття втоми з очей

Дивитись вдалину прямо поперед себе 2-3 секунди. Поставте палець на відстань 25-30 см від очей, тримайте свій погляд на ньому на 3-5 секунд . Опустіть руку та знову подивіться вдалину. Повторіть 10-12 разів .

см від очей, тримайте . Опустіть руку та знову подивіться вдалину. Повторіть . Переміщуйте олівець від відстані витягнутої руки до кінчика носу та назад, слідкуючи при цьому за його рухом. Повторіть 10-12 разів.

Прикріпіть на віконному склі на рівні очей круглу мітку діаметром 3-5 мм. Переводьте погляд з віддалених предметів за вікном на мітку та назад. Повторювати 10-12 разів.

Відкритими очима повільно, в такт з диханням, плавно малюйте очима "вісімку" у просторі: по горизонталі, по вертикалі, по діагоналі. Повторюйте 5-7 разів в кожному з напрямків .

. Поставте великий палець руки на відстань 20-30 см від очей , дивіться обома очима на кінець пальця 3-5 секунд , заплющіть одне око на 3-5 секунд , потім знову дивіться обома очима, потім – заплющіть інше око. Повторіть 10-12 разів .

, дивіться обома очима на кінець пальця , заплющіть одне , потім знову дивіться обома очима, потім – заплющіть інше око. . Дивіться 5-6 секунд на великий палець витягнутої на рівні очей правої руки. Повільно відведіть руку вправо, слідкуйте поглядом за пальцем, не рухаючи при цьому головою. Те ж саме виконайте лівою рукою. Повторіть 5-7 разів в кожному напрямку.

на великий палець витягнутої на рівні очей правої руки. Повільно відведіть руку вправо, слідкуйте поглядом за пальцем, не рухаючи при цьому головою. Те ж саме виконайте лівою рукою. Повторіть Не повертаючи голови, переведіть погляд в лівий нижній кут, потім – в правий верхній. Далі переведіть погляд в правий нижній та в лівий верхній кути. Повторіть 5-7 разів та проведіть вправу у зворотньому порядку.

Гімнастика для втомлених очей ​/ Інфографіка 24 каналу

Гімнастика для втомлених очей

Зробіть глибокий вдих, зажмуривши очі якомога сильніше. Напружте м‘язи шиї, обличчя, голови. Затамуйте подих на 2-3 секунди , після швидко видихніть, широко розкривши при цьому очі. Повторіть 5 разів;

, після швидко видихніть, широко розкривши при цьому очі. Повторіть Заплющіть очі, помасажуйте надбрівні дуги та нижні частини очниць круговими рухами – від носа до скроні;

круговими рухами – від носа до скроні; Заплющіть очі, розслабте брови. Зробіть оберти очними яблуками зліва направо і справа наліво. Повторити 10 разів;

Поставте великий палець руки на відстані 25-30 см від очей, дивіться обома очима на кінчик пальця 3-5 секунд , заплющіть одне око на 3-5 секунд, потім – знову дивіться на предмет обома очима, заплющте інше око. Повторюйте 10 разів;

, заплющіть одне око на 3-5 секунд, потім – знову дивіться на предмет обома очима, заплющте інше око. Покладіть кінчики пальців на скроні, злегка стиснувши їх. 10 разів швидко та легко моргнути. Заплющте очі та відпочиньте, зробивши 2-3 глибоких вдихи. Повторіть 3 рази.

Комплекс вправ для покращення кровообігу в очах

Міцно замружити очі на 3-5 секунд . Повторіть 6-8 разів.

. Повторіть 6-8 разів. Швидко моргайте упродовж 1-2 хвилин;

Трьома пальцями кожної руки легко натисніть на верхні повіки заплющених очей на 2 секунди. Повторіть 3-4 рази .

. Подивіться вгору, вниз, вправо, вліво. Не повертайте при цьому голови. Повторіть 5-10 разів.

Зробіть оберти очима по колу: вниз, вправо, вгору, вліво та у зворотному напрямку.

Вправи 4 і 5 рекомендовано виконувати не лише з відкритими, а й з заплющеними очима, повторюючи кожну з них 3-4 рази з інтервалом 1-2 хвилини.

Окулохеель / Фото Heel

Для досягнення швидшого відновлення структур ока та його функцій, в комплексі з гімнастично-лікувальними вправами, можливе використання спеціальних очних крапель, які виготовлені з інгредієнтів натурального походження. Наприклад, Окулохеель, які можна застосовувати при:

Подразненні, запаленні або ж алергічних реакцій зі сторони кон'юнктиви та повік, внаслідок зовнішніх подразників;

При перенавантаженні очей;

При синдромі "сухого ока".

Важливо. Перед застосуванням обов‘язково ознайомтесь з інструкцією на лікарський засіб.

Будьте здорові!