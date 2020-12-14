Тренування в плівці активно зневоднюють організм, тож, обираючи такий метод схуднення готуйтеся, що окрім бажаного результату на вас чекає ряд небажаних реакцій.

При тренуваннях завжди рекомендується пити багато води. І не дарма. Саме вона допомагає насичувати клітини киснем і виводити з них продукти розпаду. На жаль, при обгортуванні плівкою, процес обміну речовин сповільнюється, а значить – ви втрачаєте менше калорій.

Ретельно про те, чому ми не даємо собі схуднути, обмотуючися плівкою, розповів Instagram-аккаунт FAT KILLERS.

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Стереотип про те, що ефект тренування можна посилити, обернувши проблемні зони харчовою плівкою або надіти спеціальний термопояс давно застарів. Звісно, в такому вигляді ви можете сильніше пітніти, але навряд почнете інтенсивніше худнути.



Виконуючи вправи, ви пітнієте, а значить – активно втрачаєте рідину.

Плівка або термопояс провокує рясніше потовиділення, яке не є природнім процесом. Це призводить до зневоднення, при цьому, зазначаюсь тренери, відновити водний баланс не так просто, як здається на перший погляд.

Прискорене серцебиття

Через зневоднення організму, ускладнюється робота серця: об’єм крові, яка перекачується стає меншим, а серцебиття прискорюється, щоб встигнути доставити кисень в усі тканини організму. Через те, що серце гірше справляється з постачанням кисню, порушується й процес виведення шкідливих речовин.

Піт – не дорівнює жир

Піт, що виділяється під час тренування майже на 99% складається з води. Серед інших речовин, які входять до його складу – амінокислоти гістидину та серину, холестерину, азотистих речовин, які утворюються при розпаді білків (сечова кислота, сечовина, аміак, креатинін), фосфатів, а також з’єднань летких жирних кислот.

А ось весь жир, що ви прагнете вивести з організму, немає ніякого відношення до поту. Відтак, спеціально посилювати потовиділення під час тренування немає причин.

Підвищена температура та втомлюваність

Через надмірне потовиділення й ускладнення роботи організму, може підвищитися температура тіла. А також, займаючись в плівці, ви почнете швидко втомлюватися. Навіть, якщо навантаження будуть абсолютно незначними.

Порушене виведення токсинів та подразнення шкіри

Активна втрата вологи призводить до зменшення обсягу крові, а це – перешкоджає виведенню з клітин продуктів обміну і розпаду речовин. Тобто, обмотавшися плівкою, ви закриваєте токсинам "вихід".

Окрім цього, після використання такого методу схуднення, у людей з чутливою шкірою виникає подразнення.

Скільки часу заповнюється об'єм рідини

Як ми вже говорили – відновити баланс рідини в організмі не так просто. Щоб заповнити об'єм втраченої води, вашому організму знадобиться багато часу. В середньому за годину тіло здатне засвоїти орієнтовно 0,5 л рідини. Що ж буде, якщо ви обмоталися плівкою? Витрати води та її накопичення будуть нерівномірними.