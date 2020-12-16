Чи справді вживання яблука кожного дня може допомогти уникнути візитів до лікаря та чи існують ризики від такого харчування – далі.

Твердження: "їж яблуко, лягаючи спати, щоб не дати лікарю заробити на хліб", набуло свого часу чималої популярності. Хоч чимало досліджень переконують, що вживання великої кількості яблук насправді ніяк не пов'язано зі зменшенням візитів до лікаря, все ж існують аргументи, які переконають вас включити яблуко в щоденний раціон, повідомляє Healthline .

Яблука наповнені клітковиною, вітамінами, мінералами та антиоксидантами. В середньому, одне яблуко містить:

калорії: 95;

95; вуглеводи: 25 грам;

25 грам; клітковина: 4,5 грама;

4,5 грама; вітамін С: 9% від денної норми;

9% від денної норми; мідь : 5% від денної норми;

: 5% від денної норми; калій : 4% від денної норми;

: 4% від денної норми; вітамін К: 3% від денної норми.

Такий склад робить яблуко потужним антиоксидантом, який нейтралізує шкідливі сполуки (вільні радикали) та захищає імунну систему.

Зменшений ризик серцевих захворювань

Дослідження показують, що щоденне вживання яблук, може допомогти запобігти ряду хронічних захворювань серця. Зокрема, дослідження, проведене за участю 20 000 дорослих, показало, що споживання достатньої кількості м’якоті фруктів та овочів, включаючи яблука, здатне зменшити ризик інсульту. Такий ефект пов'язують з наявністю у яблуках флавоноїдів – сполук, що зменшують запалення та захищають здоров’я серця.

Окрім цього яблука багаті розчинною клітковиною, яка допомагає при високому артеріальному тиску та підвищеному холестерині, які теж є передумовами захворювань серця.

Включіть яблука у свій раціон / Фото Pexels

Можуть запобігти розвитку пухлин

Метааналіз 41 дослідження вивів, що регулярне вживання яблук пов'язано зі зниженням ризику розвитку раку легенів.

Серед інших цікавих відкриттів варто зазначити, що яблука зменшують ризик розвитку раку прямої кишки, а дієти, багаті фруктами навіть захищають від раку шлунка, товстої кишки, легенів, ротової порожнини та стравоходу. Однак варто розуміти, що всі дослідження не є всеохопними і особисто для вас може знадобитися окрема консультація в лікаря-дієтолога, який точно оцінить всі переваги та ризики дієти з високим вмістом яблук.

Інші переваги

Окрім всього перерахованого, яблука допомагають: