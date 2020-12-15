Кожен шукає свій інгредієнт, який допомагає краще почуватися та не вигорати під впливом постійних комунікацій, роботи та стресу. Та як з цим справляються зірки? Відома топмодель Крісті Терлінгтон поділилася своїми методами.

Крісті Терлінгтон була обличчям "ери супермоделей" 90-х. Сьогодні їй 51 і вона продовжує будувати успішну кар'єру, займатися благодійністю та популяризувати йогу. Паралельно топмодель виховує двох дітей – 16-річну дочку Грейс та 14-річного сина Фінна.

Спеціально для Marie Claire Крісті поділилися основними принципами свого життя, які допомагають їй залишатися спокійною, зосередженою та здоровою як фізично, так і ментально.

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Соціальні мережі ніяк не впливають на мій добробут. Я відчуваю ментальне здоров'я в ті дні, коли повністю відключаюся від гаджетів. Я розслабляюся, коли займаюся кулінарією, бігом або, коли проводжу час з книгою. Моє найщасливіше місце там, де знаходиться моя сім'я, а також локації, де я не була раніше. Найбільш шкідливий механізм розслаблення, від якого мені довелося відмовитися, – це куріння. Я була курцем до 25 років.

Коли мене тягнуть в різні напрямки – важливо залишатися нерухомою. Щоб почуватися "зібраною", я щодня проводжу дихальні практики. Якщо я відчуваю тривогу перед сном – то обов'язково роблю розтяжку. Якщо прокидаюся зі стресом – йду на пробіжку. Подорожуючи світом, я змогла побачити дійсно важливі речі. Я знаю, що завжди можу покластися на свою родину. Я почуваю себе впевненою, коли готуюся заздалегідь. Коли мою голову заповнюють негативні думки, я роблю щось продуктивне, що виявляє мої сильні сторони. Наприклад, практикую йогу або йду на пробіжку.