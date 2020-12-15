Як боротися з безсонням та підтримувати психічне здоров'я: 20 принципів життя топмоделі
Кожен шукає свій інгредієнт, який допомагає краще почуватися та не вигорати під впливом постійних комунікацій, роботи та стресу. Та як з цим справляються зірки? Відома топмодель Крісті Терлінгтон поділилася своїми методами.
Крісті Терлінгтон була обличчям "ери супермоделей" 90-х. Сьогодні їй 51 і вона продовжує будувати успішну кар'єру, займатися благодійністю та популяризувати йогу. Паралельно топмодель виховує двох дітей – 16-річну дочку Грейс та 14-річного сина Фінна.
Спеціально для Marie Claire Крісті поділилися основними принципами свого життя, які допомагають їй залишатися спокійною, зосередженою та здоровою як фізично, так і ментально.
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- Соціальні мережі ніяк не впливають на мій добробут.
- Я відчуваю ментальне здоров'я в ті дні, коли повністю відключаюся від гаджетів.
- Я розслабляюся, коли займаюся кулінарією, бігом або, коли проводжу час з книгою.
- Моє найщасливіше місце там, де знаходиться моя сім'я, а також локації, де я не була раніше.
- Найбільш шкідливий механізм розслаблення, від якого мені довелося відмовитися, – це куріння. Я була курцем до 25 років.
- Коли мене тягнуть в різні напрямки – важливо залишатися нерухомою.
- Щоб почуватися "зібраною", я щодня проводжу дихальні практики.
- Якщо я відчуваю тривогу перед сном – то обов'язково роблю розтяжку. Якщо прокидаюся зі стресом – йду на пробіжку.
- Подорожуючи світом, я змогла побачити дійсно важливі речі.
- Я знаю, що завжди можу покластися на свою родину.
- Я почуваю себе впевненою, коли готуюся заздалегідь.
- Коли мою голову заповнюють негативні думки, я роблю щось продуктивне, що виявляє мої сильні сторони. Наприклад, практикую йогу або йду на пробіжку.
- Мій найдивніший спосіб самозаспокоєння – це кусання кутикули.
- Моя "подушка безпеки" – я сама.
- Я вважаю, що медитація – дивовижна.
- Я раджу собі рухатися, коли відчуваю пригнічення.
- Мій улюблений немедикаментозний метод лікування – зелений чай.
- Моя улюблена книга з саморозвитку "Daring Greatly" Брене Браун.
- Щоб зняти стрес, я дивлюся телевізійні шоу, а для кращого настрою вмикаю трек "Into the Mystic" Ван Моррісона.
- Моя мантра, яка сприяє психічному здоров'ю: "будь тут і зараз".
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